Hallan en Santa Elena el auto buscado por un choque mortal en La Paz: un hombre fue detenido

La Policía secuestró un auto y detuvo a un hombre de 73 años en Santa Elena, en la causa por el fatal atropello de Juan Meza en La Paz.

Un hombre de 73 años fue detenido este domingo en Santa Elena, luego de que la Policía encontrara en su vivienda el automóvil Volkswagen Bora oscuro involucrado en el siniestro vial que le costó la vida a Juan Meza, de 50 años, el pasado miércoles por la noche en el acceso sur de La Paz. El vehículo, que era intensamente buscado, había huido del lugar tras el atropello.

Desde la Jefatura Departamental La Paz informaron a UNO que el operativo fue llevado a cabo en horas de la tarde, en cumplimiento de una orden judicial emitida por el Juzgado de Garantías y Transición de La Paz, como parte de la investigación iniciada tras el trágico hecho ocurrido el 1° de octubre.

Búsqueda de Daiana Mendieta: allanaron una casa y detuvieron a un hombre

Santa Elena: desmantelan la sucursal del Banco Nación que estaba lista para funcionar tras 20 años de espera

“Tras intensas tareas investigativas realizadas por distintas áreas de la Departamental, el operativo se concretó en la ciudad de Santa Elena”, señalaron desde la Policía, detallando que se procedió al secuestro del automóvil, un teléfono celular y otros elementos considerados de interés para la causa.

Asimismo, en el domicilio donde fue hallado el vehículo, se detuvo al hombre de 73 años, quien quedó a disposición de la justicia.