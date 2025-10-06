Uno Entre Rios | Policiales | Santa Elena

Hallan en Santa Elena el auto buscado por un choque mortal en La Paz: un hombre fue detenido

La Policía secuestró un auto y detuvo a un hombre de 73 años en Santa Elena, en la causa por el fatal atropello de Juan Meza en La Paz.

6 de octubre 2025 · 06:59hs
Hallan en Santa Elena el auto buscado por un choque mortal en La Paz: un hombre fue detenido

Un hombre de 73 años fue detenido este domingo en Santa Elena, luego de que la Policía encontrara en su vivienda el automóvil Volkswagen Bora oscuro involucrado en el siniestro vial que le costó la vida a Juan Meza, de 50 años, el pasado miércoles por la noche en el acceso sur de La Paz. El vehículo, que era intensamente buscado, había huido del lugar tras el atropello.

Desde la Jefatura Departamental La Paz informaron a UNO que el operativo fue llevado a cabo en horas de la tarde, en cumplimiento de una orden judicial emitida por el Juzgado de Garantías y Transición de La Paz, como parte de la investigación iniciada tras el trágico hecho ocurrido el 1° de octubre.

Los vecinos de Santa Elena se manifestaron en contra del desguace del banco 

Santa Elena: desmantelan la sucursal del Banco Nación que estaba lista para funcionar tras 20 años de espera

busqueda de daiana mendieta: allanaron una casa y detuvieron a un hombre

Búsqueda de Daiana Mendieta: allanaron una casa y detuvieron a un hombre

LEER MÁS: Un conductor chocó, mató y huyó en La Paz

“Tras intensas tareas investigativas realizadas por distintas áreas de la Departamental, el operativo se concretó en la ciudad de Santa Elena”, señalaron desde la Policía, detallando que se procedió al secuestro del automóvil, un teléfono celular y otros elementos considerados de interés para la causa.

Asimismo, en el domicilio donde fue hallado el vehículo, se detuvo al hombre de 73 años, quien quedó a disposición de la justicia.

Santa Elena Auto
Noticias relacionadas
Condenan a la ex Miss Bolivia detenida con 300 kilos de cocaína en Entre Ríos.

Condenan a la ex Miss Bolivia detenida con 300 kilos de cocaína en Entre Ríos

buscan a joven desaparecida en gobernador mansilla desde el 3 de octubre

Buscan a joven desaparecida en Gobernador Mansilla desde el 3 de octubre

Un jurado popular encontró culpable al hombre acusado de violación en Concepción del Uruguay.

Fuertes críticas a la reforma de la Ley de Juicio por Jurados en Entre Ríos

Ruta 18: una camioneta que llevaba un tráiler despistó y volcó

Ruta 18: una camioneta que llevaba un tráiler despistó y volcó

Ver comentarios

Lo último

Javier Milei admitió su responsabilidad en la prisión de Cristina Fernández

Javier Milei admitió su responsabilidad en la prisión de Cristina Fernández

Redengas: autorizaron nuevas tarifas

Redengas: autorizaron nuevas tarifas

Un rival con varias caras conocidas para Patronato

Un rival con varias caras conocidas para Patronato

Ultimo Momento
Javier Milei admitió su responsabilidad en la prisión de Cristina Fernández

Javier Milei admitió su responsabilidad en la prisión de Cristina Fernández

Redengas: autorizaron nuevas tarifas

Redengas: autorizaron nuevas tarifas

Un rival con varias caras conocidas para Patronato

Un rival con varias caras conocidas para Patronato

El concordiense Marcos Kremer quedó fuera del equipo ideal del Rugby Championship

El concordiense Marcos Kremer quedó fuera del equipo ideal del Rugby Championship

Piden la exclusión de José Luis Espert de la Cámara de Diputados 

Piden la exclusión de José Luis Espert de la Cámara de Diputados 

Policiales
Búsqueda de Daiana Mendieta: allanaron una casa y detuvieron a un hombre

Búsqueda de Daiana Mendieta: allanaron una casa y detuvieron a un hombre

Condenan a la ex Miss Bolivia detenida con 300 kilos de cocaína en Entre Ríos

Condenan a la ex Miss Bolivia detenida con 300 kilos de cocaína en Entre Ríos

Buscan a joven desaparecida en Gobernador Mansilla desde el 3 de octubre

Buscan a joven desaparecida en Gobernador Mansilla desde el 3 de octubre

Hallan en Santa Elena el auto buscado por un choque mortal en La Paz: un hombre fue detenido

Hallan en Santa Elena el auto buscado por un choque mortal en La Paz: un hombre fue detenido

Fuertes críticas a la reforma de la Ley de Juicio por Jurados en Entre Ríos

Fuertes críticas a la reforma de la Ley de Juicio por Jurados en Entre Ríos

Ovación
El concordiense Marcos Kremer quedó fuera del equipo ideal del Rugby Championship

El concordiense Marcos Kremer quedó fuera del equipo ideal del Rugby Championship

Liga Provincial: Triunfo de Sionista y Olimpia en el cierre de la décima fecha

Liga Provincial: Triunfo de Sionista y Olimpia en el cierre de la décima fecha

Agustín Canapino ganó en San Nicolás y Mariano Werner terminó 17°

Agustín Canapino ganó en San Nicolás y Mariano Werner terminó 17°

Entradas para el TC en Paraná: los precios van desde los $45.000

Entradas para el TC en Paraná: los precios van desde los $45.000

Paraná será sede del torneo de sóftbol en los Juegos Odesur 2026

Paraná será sede del torneo de sóftbol en los Juegos Odesur 2026

La provincia
Comenzó el ciclo de conversaciones sobre la historia y la identidad de Paraná

Comenzó el ciclo de conversaciones sobre la historia y la identidad de Paraná

Santa Elena: desmantelan la sucursal del Banco Nación que estaba lista para funcionar tras 20 años de espera

Santa Elena: desmantelan la sucursal del Banco Nación que estaba lista para funcionar tras 20 años de espera

Entre Ríos continúa esta semana con el pago de haberes a empleados públicos y jubilados

Entre Ríos continúa esta semana con el pago de haberes a empleados públicos y jubilados

Emprendedores de Entre Ríos expusieron sus productos saludables en Buenos Aires

Emprendedores de Entre Ríos expusieron sus productos saludables en Buenos Aires

Paraná: el miércoles comenzará el Encuentro Federal sobre Cambio Climático

Paraná: el miércoles comenzará el Encuentro Federal sobre Cambio Climático

Dejanos tu comentario