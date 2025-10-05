Paraná: el miércoles comenzará el Encuentro Federal sobre Cambio Climático

Paraná será sede del Encuentro Federal previo a la Conferencia de las ONU en Brasil sobre Cambio Climático. Se hará el miércoles y el jueves 9 en el Mirador Tec

En Paraná se debatirá sobre los efectos del cambio climático en el mundo

Paraná será sede del Encuentro Federal previo a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 30). La actividad tendrá lugar este miércoles 8 y el jueves 9 en el Mirador Tec, a partir de las 8. Será en el marco de la Alianza Verde Argentina que participarán representantes de los gobiernos de Entre Ríos, Jujuy, Córdoba, La Pampa, Santa Fe y Misiones; como también referentes y organizaciones del país y la región.

Búsqueda de propuestas ante el cambio climático

En este marco, la secretaria de Ambiente, Rosa Hojman, destacó: "Se está construyendo una voz unificada para elevar las respuestas que nuestras regiones demandan en materia de negociaciones climáticas. Desde la mirada de nuestros territorios y con la urgencia que impone la crisis climática, esa unión es la que nos permitirá expresarnos con fuerza en la COP30 a realizarse en noviembre próximo en Belém do Pará, Brasil".

Ambiente

A su vez, remarcó "el compromiso y liderazgo del gobernador Rogelio Frigerio, que nos impulsa a seguir trabajando por un futuro más sostenible para nuestra provincia y para toda la Argentina".

¿Qué se debatirá esta semana en Paraná?

Se debatirán temas como el financiamiento climático, los mercados de carbono, la transición justa y las experiencias provinciales en bioeconomía, bosques y biodiversidad. La intención es que el encuentro no sea solo un espacio de intercambio, sino también de construcción de propuestas que puedan elevarse a la mesa internacional con legitimidad y fuerza política.

Cambio Climático.jpg El mundo sufre los afectos del cambio climático

Participación

Este Encuentro Federal contará con figuras clave del ámbito académico, político y ambiental; sumado a representantes de organizaciones públicas y privadas, como la Fundación Sustentabilidad Sin Fronteras, AVINA, la Cámara Argentina de Energías Renovables, la Fundación Nueva Generación Argentina y la Fundación Vida Silvestre.