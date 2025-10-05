Uno Entre Rios | La Provincia | Paraná

Paraná: el miércoles comenzará el Encuentro Federal sobre Cambio Climático

Paraná será sede del Encuentro Federal previo a la Conferencia de las ONU en Brasil sobre Cambio Climático. Se hará el miércoles y el jueves 9 en el Mirador Tec

5 de octubre 2025 · 15:51hs
En Paraná se debatirá sobre los efectos del cambio climático en el mundo

En Paraná se debatirá sobre los efectos del cambio climático en el mundo

Paraná será sede del Encuentro Federal previo a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 30). La actividad tendrá lugar este miércoles 8 y el jueves 9 en el Mirador Tec, a partir de las 8. Será en el marco de la Alianza Verde Argentina que participarán representantes de los gobiernos de Entre Ríos, Jujuy, Córdoba, La Pampa, Santa Fe y Misiones; como también referentes y organizaciones del país y la región.

El encuentro será en el Mirador Tec, en Paraná

El encuentro será en el Mirador Tec, en Paraná

Habló la madre del paranaense detenido en Israel: Lo liberaron gracias a su ciudadanía italiana.

Habló la madre del paranaense detenido en Israel: "Lo liberaron gracias a su ciudadanía italiana"

Miles de personas se sumarán este año a la Peregrinación de los Pueblos

Peregrinación de los Pueblos: anunciaron cambio en el recorrido al ingresar a Paraná

Búsqueda de propuestas ante el cambio climático

En este marco, la secretaria de Ambiente, Rosa Hojman, destacó: "Se está construyendo una voz unificada para elevar las respuestas que nuestras regiones demandan en materia de negociaciones climáticas. Desde la mirada de nuestros territorios y con la urgencia que impone la crisis climática, esa unión es la que nos permitirá expresarnos con fuerza en la COP30 a realizarse en noviembre próximo en Belém do Pará, Brasil".

A su vez, remarcó "el compromiso y liderazgo del gobernador Rogelio Frigerio, que nos impulsa a seguir trabajando por un futuro más sostenible para nuestra provincia y para toda la Argentina".

¿Qué se debatirá esta semana en Paraná?

Se debatirán temas como el financiamiento climático, los mercados de carbono, la transición justa y las experiencias provinciales en bioeconomía, bosques y biodiversidad. La intención es que el encuentro no sea solo un espacio de intercambio, sino también de construcción de propuestas que puedan elevarse a la mesa internacional con legitimidad y fuerza política.

Cambio Climático.jpg
El mundo sufre los afectos del cambio climático

El mundo sufre los afectos del cambio climático

Este Encuentro Federal contará con figuras clave del ámbito académico, político y ambiental; sumado a representantes de organizaciones públicas y privadas, como la Fundación Sustentabilidad Sin Fronteras, AVINA, la Cámara Argentina de Energías Renovables, la Fundación Nueva Generación Argentina y la Fundación Vida Silvestre.

