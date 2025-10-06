El concordiense Marcos Kremer quedó fuera del equipo ideal del Rugby Championship.

Uno Entre Rios | Ovación | Marcos Kremer

Carreras y Chocobares fueron los únicos Pumas en el equipo ideal del Rugby Championship, mientras que Kremer, con récord de tackles, quedó fuera de la lista.

6 de octubre 2025
Foto: Gentileza/Prensa UAR

A pesar de que Los Pumas terminaron últimos en el Rugby Championship con solo nueve puntos, dos de sus jugadores, Santiago Carreras y Santiago Chocobares, fueron reconocidos entre los mejores del torneo. Sin embargo, el concordiense Marcos Kremer, a pesar de romper el récord histórico de tackles, quedó fuera del equipo ideal.

Carreras, quien también fue el máximo goleador del certamen con 72 puntos, se destacó a lo largo del torneo. Aunque en los primeros dos partidos ante los All Blacks no fue titular, su oportunidad llegó tras la lesión de Tomás Albornoz. Desde entonces, el apertura se consolidó en la titularidad y no volvió a salir del equipo. Su capacidad para dirigir el juego y su precisión en el pie fueron claves para su inclusión en el equipo ideal.

A pesar de su récord, el concordiense Marcos Kremer quedó fuera del equipo ideal

Por su parte, Santiago Chocobares fue uno de los centros más destacados del torneo, junto con el australiano Joseph Suaalii. El jugador, formado en Los Pampas y nacido en Rufino, Santa Fe, mostró su versatilidad tanto en ataque como en defensa. A diferencia de otros compañeros, Chocobares nunca abandonó la titularidad y se convirtió en un pilar fundamental para el equipo, destacándose por su solidez y visión de juego.

Finalmente, un jugador que no pasó desapercibido, pero que sin embargo no fue incluido en el equipo ideal, es el concordiense Marcos Kremer. Pese a que Los Pumas no lograron buenos resultados, Kremer terminó el Rugby Championship con 97 tackles, rompiendo el récord absoluto de la historia del torneo. Su esfuerzo y dedicación en la defensa fueron fundamentales para el equipo, y su ausencia en el equipo ideal generó cierta sorpresa, especialmente considerando la magnitud de su desempeño. Al final, un récord histórico que, lamentablemente, no fue suficiente para ser reconocido entre los mejores.

Marcos Kremer Los Pumas Rugby Championship
