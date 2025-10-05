Agustín Canapino ganó en San Nicolás y Mariano Werner terminó 17°.

El Turismo Carretera ofreció este fin de semana en el autódromo de San Nicolás una de las finales más emocionantes de los últimos tiempos. En el centro de la escena estuvo la rivalidad entre Matías Rossi (Toyota Camry NG) y Agustín Canapino (Chevrolet Camaro), dos de los pilotos más destacados de la categoría.

La victoria fue para el arrecifeño, quien alcanzó su cuarta victoria de la temporada 2025. Mientras tanto, el paranaense Mariano Werner terminó en la 17ª posición.

Canapino se impuso en San Nicolás, Rossi luchó hasta el final y Werner fue 17°

La carrera en el circuito Juan María Traverso arrancó bajo condiciones complicadas, con una pista húmeda tras un chaparrón en los minutos previos al inicio. Fue la primera vez desde el 10 de septiembre de 2017 en Concordia que Rossi y Canapino compartieron la primera fila, con el de Toyota partiendo desde la pole, beneficiado por mejores condiciones en su serie.

El desarrollo de la carrera estuvo marcado por una serie de cambios y situaciones que mantuvieron a los fanáticos al borde del asiento. En la tercera vuelta, otro pequeño chaparrón provocó un error de Canapino, quien se fue largo y permitió que Facundo Chapur (Torino NG) avanzara al segundo lugar. Sin embargo, Chapur sufrió un despiste y el piloto del Canning Motorsports recuperó rápidamente la posición. A partir de allí, Canapino y Rossi protagonizaron un duelo constante, con el de Toyota defendiendo con uñas y dientes, a pesar de contar con un auto inferior al del arrecifeño, quien había demostrado un rendimiento superior durante todo el fin de semana.

Como ya es habitual en las luchas entre Rossi y Canapino, no faltaron los roces y la polémica. En la vuelta 19, tras la segunda intervención del auto de seguridad, un toque lateral de Rossi sobre Canapino provocó el reclamo del piloto de Chevrolet, quien pidió que se le otorgara la posición, señalando que el contacto había sido claro. Los comisarios deportivos anunciaron que investigarían la maniobra, pero la resolución de la carrera ya estaba en marcha.

El desenlace llegó en la vuelta 24, cuando Canapino, con un Camaro visiblemente superior, aprovechó una maniobra precisa y osada para superar a Rossi. Así, logró su 19ª victoria en 236 carreras de Turismo Carretera, consolidando su dominio en el circuito de San Nicolás, donde Chevrolet no ganaba desde 2019, justamente con el propio Canapino al mando.

Con esta victoria, Canapino también rompió la segunda peor racha de la marca en los circuitos habituales del TC, algo que sin duda es un logro significativo para él y su equipo.

La próxima cita del Turismo Carretera será la tercera fecha de la Copa de Oro, en el autódromo de Paraná, los días sábado 1 y domingo 2 de noviembre.