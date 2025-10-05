Uno Entre Rios | La Provincia | Peregrinación de los Pueblos

Peregrinación de los Pueblos: anunciaron cambio en el recorrido al ingresar a Paraná

La Peregrinación de los Pueblos será el 17 y 18 de este mes con los fieles unen Hasenkamp y el Santuario La Loma. Se conocieron detalles y algunos cambios

5 de octubre 2025 · 13:10hs
Miles de personas se sumarán este año a la Peregrinación de los Pueblos

Miles de personas se sumarán este año a la Peregrinación de los Pueblos

Se conocieron detalles y algunos cambios de la 43ª edición de la popular Peregrinación de los Pueblos, la muestra de fe en la que los fieles recorren 90 kilómetros para unir Hasenkamp y el Santuario La Loma, que se realizará los días 17 y 18 de octubre. Este año habrá una modificación en el ingreso a Paraná, debido a obras en la zona del Parque Industrial.

“La peregrinación no pasará por Miguel David a esa altura; en su lugar, se ingresará por avenida Almafuerte, Caputto y se retomará por Miguel David”, explicó el cura párroco Daniel Ponce.

En Paraná se debatirá sobre los efectos del cambio climático en el mundo

Paraná: el miércoles comenzará el Encuentro Federal sobre Cambio Climático

Habló la madre del paranaense detenido en Israel: Lo liberaron gracias a su ciudadanía italiana.

Habló la madre del paranaense detenido en Israel: "Lo liberaron gracias a su ciudadanía italiana"

Peregrinación de los Pueblos Hasenkamp Paraná 2.jpg

Lema de este año

Este año, el lema será: “Junto a María, Peregrinos de la Esperanza”, en sintonía con el Año Jubilar convocado por el Papa Francisco y con motivo de los 50 años de la bendición del Santuario de La Loma, celebrada el 31 de mayo de 1975.

El padre Daniel Ponce destacó la importancia de la convocatoria: “Tenemos muchas expectativas de ponernos en camino desde la ermita de Hasenkamp hacia el Santuario La Loma en Paraná, en este tiempo de jubileo”.

Peregrinación de los Pueblos llegada a Paraná 2.jpg
La Peregrinación de los Pueblos convoca a una multitud cada año

La Peregrinación de los Pueblos convoca a una multitud cada año

Esperan una multitudinaria participación

Según el párroco, en la edición pasada “salieron 20.000 personas desde Hasenkamp y al llegar a Paraná ya eran 45.000 peregrinos, porque se suman en Cerrito, El Palenque y desde Sauce Montrull en adelante”.

La 43ª edición se espera con gran entusiasmo, en un contexto especial de aniversarios y con la certeza de que miles de entrerrianos volverán a renovar su fe en el camino hacia La Loma, consignó El Once.

Historia de la Peregrinación de los Pueblos

La historia de la Peregrinación de los Pueblos comenzó en 1983, cuando dos jóvenes del movimiento de Schoenstatt, Jorge Quiroz y Amelio Rodríguez, caminaron de Hasenkamp a Paraná por una promesa a la Virgen. Lo que inició como una acción personal se expandió, y hoy es una de las manifestaciones de fe más importantes de Entre Ríos, atrayendo a miles de personas de distintas localidades y pueblos, unidas por la oración y la devoción a María.

Peregrinación de los Pueblos recorrido Paraná Hasenkamp Santuario La Loma
Noticias relacionadas
MItad del recorrido. En su despacho, Rogelio Frigerio analizó los primeros 21 meses de su gestión.

Rogelio Frigerio: "Transformaron a la provincia en la hermana pobre de la Región Centro"

Luego de tres días de detención, el paranaense Nicolás Calabrese fue deportado a Turquía.

Liberaron al paranaense detenido en Israel

Los candidatos de Fuerza Entre Ríos recorrieron el departamento Uruguay

Los candidatos de Fuerza Entre Ríos recorrieron el departamento Uruguay

Temporal en Concepción del Uruguay cauzó destrozos

Concepción del Uruguay: un fuerte temporal azotó la ciudad

Ver comentarios

Lo último

Autos usados: la venta registró el mejor septiembre de su historia

Autos usados: la venta registró el mejor septiembre de su historia

Patronato tiene rival para el Reducido: Estudiantes de Río Cuarto será el próximo desafío

Patronato tiene rival para el Reducido: Estudiantes de Río Cuarto será el próximo desafío

La entrerriana Érica Álvarez cayó ante Balbuena en la lucha por el título Fedelatin AMB

La entrerriana Érica Álvarez cayó ante Balbuena en la lucha por el título Fedelatin AMB

Ultimo Momento
Autos usados: la venta registró el mejor septiembre de su historia

Autos usados: la venta registró el mejor septiembre de su historia

Patronato tiene rival para el Reducido: Estudiantes de Río Cuarto será el próximo desafío

Patronato tiene rival para el Reducido: Estudiantes de Río Cuarto será el próximo desafío

La entrerriana Érica Álvarez cayó ante Balbuena en la lucha por el título Fedelatin AMB

La entrerriana Érica Álvarez cayó ante Balbuena en la lucha por el título Fedelatin AMB

Marcos Kremer estableció un récord histórico con 97 tackles en el Rugby Championship

Marcos Kremer estableció un récord histórico con 97 tackles en el Rugby Championship

Paraná: el miércoles comenzará el Encuentro Federal sobre Cambio Climático

Paraná: el miércoles comenzará el Encuentro Federal sobre Cambio Climático

Policiales
Fuertes críticas a la reforma de la Ley de Juicio por Jurados en Entre Ríos

Fuertes críticas a la reforma de la Ley de Juicio por Jurados en Entre Ríos

Ruta 18: una camioneta que llevaba un tráiler despistó y volcó

Ruta 18: una camioneta que llevaba un tráiler despistó y volcó

Niegan la libertad condicional y amplían salidas familiares a Daniel Tavi Celis

Niegan la libertad condicional y amplían salidas familiares a Daniel "Tavi" Celis

Paraná recibe al II Congreso Internacional de Ciencias Forenses

Paraná recibe al II Congreso Internacional de Ciencias Forenses

Un juez declaró inconstitucional la procesabilidad penal de una adolescente de 14 años en Concordia

Un juez declaró inconstitucional la procesabilidad penal de una adolescente de 14 años en Concordia

Ovación
La entrerriana Érica Álvarez cayó ante Balbuena en la lucha por el título Fedelatin AMB

La entrerriana Érica Álvarez cayó ante Balbuena en la lucha por el título Fedelatin AMB

Marcos Kremer estableció un récord histórico con 97 tackles en el Rugby Championship

Marcos Kremer estableció un récord histórico con 97 tackles en el Rugby Championship

Agustín Canapino ganó en San Nicolás y Mariano Werner terminó 17°

Agustín Canapino ganó en San Nicolás y Mariano Werner terminó 17°

Franco Colapinto terminó 16° en Singapur, perjudicado por la estrategia de Alpine

Franco Colapinto terminó 16° en Singapur, perjudicado por la estrategia de Alpine

Boca desea cortar la mala racha ante su gente en La Bombonera

Boca desea cortar la mala racha ante su gente en La Bombonera

La provincia
Paraná: el miércoles comenzará el Encuentro Federal sobre Cambio Climático

Paraná: el miércoles comenzará el Encuentro Federal sobre Cambio Climático

Habló la madre del paranaense detenido en Israel: Lo liberaron gracias a su ciudadanía italiana

Habló la madre del paranaense detenido en Israel: "Lo liberaron gracias a su ciudadanía italiana"

Rogelio Frigerio: Transformaron a la provincia en la hermana pobre de la Región Centro

Rogelio Frigerio: "Transformaron a la provincia en la hermana pobre de la Región Centro"

Liberaron al paranaense detenido en Israel

Liberaron al paranaense detenido en Israel

Peregrinación de los Pueblos: anunciaron cambio en el recorrido al ingresar a Paraná

Peregrinación de los Pueblos: anunciaron cambio en el recorrido al ingresar a Paraná

Dejanos tu comentario