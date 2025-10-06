Uno Entre Rios | Economia | Redengas

Redengas: autorizaron nuevas tarifas

Mediante la resolución N° 731/25, publicada el día 01 de Octubre de 2025, el Enargas autorizaron nuevas tarifas para REDENGAS S.A.

6 de octubre 2025 · 10:08hs
Redengas: autorizaron nuevas tarifas

Los nuevos valores contienen un ajuste del 3.6% en el valor del Cargo Fijo y del 2.79% en el valor del Cargo Variable o cargo por metro cúbico de gas consumido para los usuarios residenciales, en ambos casos el incremento es respecto de las últimas tarifas que regían desde los primeros días del mes pasado. Corresponde aclarar que el ajuste en el valor del Cargo Fijo incluye el ajuste por inflación y el ajuste por diferimiento del incremento determinado en la Revisión Quinquenal de Tarifas aprobada en Abril pasado. En tanto que el incremento en el Cargo Variable se debe al incremento del precio del gas en boca de pozo y al incremento del costo de transporte.

Servicios residencial, SGP, EBP, SGG, GNC y Gran Usuario

Tarifa social

Tasas y Cargos

La venta de autos usados registró el mejor septiembre de su historia. 

Autos usados: la venta registró el mejor septiembre de su historia

El comercio electrónico argentino tiene hoy una fuerte competerncia en las plataformas extranjeras.

Comercio electrónico: los desafíos locales frente a la competencia internacional

Redengas Enargas Gas natural
Noticias relacionadas
ARCA mostró perfiles privados de contribuyentes y detalles sobre intercambio de información financiera con EE.UU. Afirman que no se violó el secreto fiscal

ARCA: por error se publicaron cuentas bancarias de argentinos en EE.UU

El mercado inmobiliario está paralizado

La volatilidad del dólar y la suba de las tasas enfriaron las ventas de inmuebles

pago tic revoluciona la recaudacion digital en entre rios

Pago TIC revoluciona la recaudación digital en Entre Ríos

A pesar de la alta volatilidad del dólar, algunas automotrices decidieron aplicar subas más contenidas de lo que anticipaban los analistas

Por el salto del dólar, los precios de los autos 0km subieron esta semana

Ver comentarios

Lo último

Javier Milei admitió su responsabilidad en la prisión de Cristina Fernández

Javier Milei admitió su responsabilidad en la prisión de Cristina Fernández

Redengas: autorizaron nuevas tarifas

Redengas: autorizaron nuevas tarifas

Un rival con varias caras conocidas para Patronato

Un rival con varias caras conocidas para Patronato

Ultimo Momento
Javier Milei admitió su responsabilidad en la prisión de Cristina Fernández

Javier Milei admitió su responsabilidad en la prisión de Cristina Fernández

Redengas: autorizaron nuevas tarifas

Redengas: autorizaron nuevas tarifas

Un rival con varias caras conocidas para Patronato

Un rival con varias caras conocidas para Patronato

El concordiense Marcos Kremer quedó fuera del equipo ideal del Rugby Championship

El concordiense Marcos Kremer quedó fuera del equipo ideal del Rugby Championship

Piden la exclusión de José Luis Espert de la Cámara de Diputados 

Piden la exclusión de José Luis Espert de la Cámara de Diputados 

Policiales
Búsqueda de Daiana Mendieta: allanaron una casa y detuvieron a un hombre

Búsqueda de Daiana Mendieta: allanaron una casa y detuvieron a un hombre

Condenan a la ex Miss Bolivia detenida con 300 kilos de cocaína en Entre Ríos

Condenan a la ex Miss Bolivia detenida con 300 kilos de cocaína en Entre Ríos

Buscan a joven desaparecida en Gobernador Mansilla desde el 3 de octubre

Buscan a joven desaparecida en Gobernador Mansilla desde el 3 de octubre

Hallan en Santa Elena el auto buscado por un choque mortal en La Paz: un hombre fue detenido

Hallan en Santa Elena el auto buscado por un choque mortal en La Paz: un hombre fue detenido

Fuertes críticas a la reforma de la Ley de Juicio por Jurados en Entre Ríos

Fuertes críticas a la reforma de la Ley de Juicio por Jurados en Entre Ríos

Ovación
El concordiense Marcos Kremer quedó fuera del equipo ideal del Rugby Championship

El concordiense Marcos Kremer quedó fuera del equipo ideal del Rugby Championship

Liga Provincial: Triunfo de Sionista y Olimpia en el cierre de la décima fecha

Liga Provincial: Triunfo de Sionista y Olimpia en el cierre de la décima fecha

Agustín Canapino ganó en San Nicolás y Mariano Werner terminó 17°

Agustín Canapino ganó en San Nicolás y Mariano Werner terminó 17°

Entradas para el TC en Paraná: los precios van desde los $45.000

Entradas para el TC en Paraná: los precios van desde los $45.000

Paraná será sede del torneo de sóftbol en los Juegos Odesur 2026

Paraná será sede del torneo de sóftbol en los Juegos Odesur 2026

La provincia
Comenzó el ciclo de conversaciones sobre la historia y la identidad de Paraná

Comenzó el ciclo de conversaciones sobre la historia y la identidad de Paraná

Santa Elena: desmantelan la sucursal del Banco Nación que estaba lista para funcionar tras 20 años de espera

Santa Elena: desmantelan la sucursal del Banco Nación que estaba lista para funcionar tras 20 años de espera

Entre Ríos continúa esta semana con el pago de haberes a empleados públicos y jubilados

Entre Ríos continúa esta semana con el pago de haberes a empleados públicos y jubilados

Emprendedores de Entre Ríos expusieron sus productos saludables en Buenos Aires

Emprendedores de Entre Ríos expusieron sus productos saludables en Buenos Aires

Paraná: el miércoles comenzará el Encuentro Federal sobre Cambio Climático

Paraná: el miércoles comenzará el Encuentro Federal sobre Cambio Climático

Dejanos tu comentario