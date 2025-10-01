El Campeonato Femenino de sóftbol Hagamos Historia no se jugará este año

La Asociación Paranaense de Sóftbol dio a conocer que no se desarrollará el certamen de mujeres en Paraná. Ya tiene fecha para el año que viene.

La Asociación Paranaense de Sóftbol (APS) informó este miércoles oficialmente que el Campeonato Argentino de Clubes Femenino “Hagamos Historia” no se disputará en 2025, tal como estaba previsto en el calendario deportivo.

Según el comunicado difundido por la Comisión Directiva, la postergación responde a cuestiones organizativas y la competencia se reprogramó para el año siguiente. De esta manera, el torneo se llevará a cabo en Paraná entre el 9 y el 12 de octubre de 2026 , con la expectativa de reunir a los principales equipos femeninos de todo el país.

El certamen, que en sus últimas ediciones se consolidó como uno de los encuentros más importantes del sóftbol femenino argentino, busca promover el crecimiento de la disciplina y generar un espacio de mayor visibilidad para jugadoras y clubes.

Comunicado del Asociación Paranaense de Sóftbol

softbol femenino

El escrito lleva la firma del presidente de la APS, Fabián Medina, y de la secretaria, Flavia Godoy, quienes remarcaron la importancia de sostener el campeonato como una instancia de desarrollo y proyección para el deporte en la región.

Con esta decisión, el sóftbol femenino nacional deberá esperar un año más para volver a vivir la fiesta de Hagamos Historia, aunque la organización confía en que la edición 2026 marcará un nuevo hito para la disciplina.