Emprendedores de Entre Ríos expusieron sus productos saludables en Buenos Aires

Emprendedores de Entre Ríos participaron de la Feria Nacional de la Alimentación Saludable Dietéticactiva realizada en Buenos Aires.

5 de octubre 2025 · 18:55hs
En el marco de las políticas de promoción al emprendedurismo entrerriano que viene llevando a cabo el Gobierno provincial, 10 empresas locales participaron de la Feria Nacional de la Alimentación Saludable Dietéticactiva.

El encuentro se realizó el 27 y 28 de septiembre en Costa Salguero, Buenos Aires, y reunió a productores, distribuidores y profesionales de todo el país, consolidándose como una de las principales vidrieras del sector.

Emprendedores de Entre Ríos a Buenos Aires

La participación de emprendimientos entrerrianos fue organizada por la Secretaría de Desarrollo Productivo y Emprendedor, con el objetivo de dar visibilidad a las marcas locales y facilitar contactos comerciales. La secretaria Paula Vicari destacó: “Estos encuentros poseen una importancia estratégica, ya que permiten que nuestras empresas muestren su producción, se conecten con distribuidores y accedan a nuevas oportunidades de mercado”.

Los rubros representados incluyeron alimentos saludables; productos aptos para celíacos, diabéticos, vegetarianos y veganos; alimentos orgánicos; suplementos dietarios y para deportistas; alimentos funcionales; infusiones y productos para herboristerías; tinturas madres y fitocápsulas; y cosmética natural y bienestar.

Juan Manuel Pauletti de Regidiet, empresa que elabora mermeladas y dulce de leche libre de sellos, comentó: “Estamos muy contentos de participar, tuvimos muy buena respuesta del público e hicimos contactos con puntos de venta y distribuidores de todo el país. Es un lugar clave para promocionar productos innovadores y conectar con la demanda actual”.

Por su parte, en representación de la firma de jugos naturales Vitanat, Damián Ramallo señaló: “La experiencia es invaluable. Nos permitió dar a conocer el producto, contactarnos con dietéticas, distribuidores y mayoristas. Nos sorprendió el interés que generó y eso nos impulsa a seguir creciendo, apostando siempre por Entre Ríos”.

