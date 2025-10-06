Entradas para el TC en Paraná: los precios van desde los $45.000 Ya se conocen los precios de las entradas para el TC en Paraná: desde $45.000 la entrada general y hasta $130.000 el acceso a boxes para la 13ª fecha. 6 de octubre 2025 · 08:22hs

Foto Juan Iribarren. Entradas para el TC en Paraná: los precios van desde los $45.000.

El Turismo Carretera disputará la 13ª fecha de su temporada 2025 en el histórico circuito de Paraná. La competencia, crucial para la definición de la Copa de Oro RUS, se celebrará el sábado 1 y domingo 2 de noviembre en el trazado del Club de Volantes Entrerrianos (CVE), una de las instancias más decisivas de la temporada.

La organización ya ha dado a conocer los precios de las entradas anticipadas para este evento tan esperado. Los tickets estarán disponibles online a través de la plataforma oficial de venta, aunque por el momento la compra aún no está habilitada. Los precios varían según el sector y la modalidad de compra, con precios promocionales para aquellos que adquieran sus entradas por anticipado.

A continuación, los precios: Entrada General (anticipada): $45.000

Entrada General (en puerta): $55.000

Acceso a Boxes con tribuna (anticipada): $110.000

Acceso a Boxes con tribuna (en puerta): $130.000

Estacionamiento (livianos): $30.000

Estacionamiento (pesados): $50.000

Estacionamiento (pesados - zona especial): $20.000 La carrera en Paraná será la antepenúltima de la temporada y se trata de una de las cinco fechas que componen la Copa de Oro, la cual definirá al campeón de Turismo Carretera 2025. Con los principales aspirantes al título luchando por puntos clave, se espera una competencia electrizante que podría ser decisiva para la lucha por el campeonato.