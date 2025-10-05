Uno Entre Rios | El Mundo | Paraná

Habló la madre del paranaense detenido en Israel: "Lo liberaron gracias a su ciudadanía italiana"

Cielo Kramer, madre del paranaense Nicolás Calabrese, habló con UNO acerca de la liberación de su hijo y compartió detalles de su situación actual.

Gerónimo Flores

Por Gerónimo Flores

5 de octubre 2025 · 15:42hs
El activista paranaense Nicolás Calabrese fue liberado el sábado después de haber estado detenido durante tres días en el desierto del Néguev, Israel. Su arresto ocurrió en el marco de la intervención contra la Flotilla Global Sumud, una misión humanitaria destinada a romper el bloqueo a Gaza.

En diálogo con UNO, su madre, Cielo Kramer, compartió detalles sobre su liberación y la situación actual de su hijo.

"Lo liberaron gracias a su ciudadanía italiana", explicó Cielo Kramer, quien confirmó que Nicolás fue trasladado a Estambul, Turquía, aún con la ropa de prisión. "Gente del consulado italiano le dio una camisa y le prestaron un celular, con el que me llamó", relató emocionada.

Además, Kramer indicó que, desde Turquía, le gestionaron un pasaje hacia Italia, donde se encuentra actualmente junto a su hermana. "Le sacaron pasaje a Italia y todavía está allá con su hermana", agregó. Y, en un mensaje de esperanza, concluyó: "Ojalá que los consulados de Argentina y de Brasil actúen de igual manera".

