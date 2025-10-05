Habló la madre del paranaense detenido en Israel: "Lo liberaron gracias a su ciudadanía italiana".

Cielo Kramer, madre del paranaense Nicolás Calabrese, habló con UNO acerca de la liberación de su hijo y compartió detalles de su situación actual.

El activista paranaense Nicolás Calabrese fue liberado el sábado después de haber estado detenido durante tres días en el desierto del Néguev, Israel . Su arresto ocurrió en el marco de la intervención contra la Flotilla Global Sumud, una misión humanitaria destinada a romper el bloqueo a Gaza.

En diálogo con UNO , su madre, Cielo Kramer, compartió detalles sobre su liberación y la situación actual de su hijo.

Liberan al activista Nicolás Calabrese tras tres días de detención en el desierto del Néguev

"Lo liberaron gracias a su ciudadanía italiana", explicó Cielo Kramer, quien confirmó que Nicolás fue trasladado a Estambul, Turquía, aún con la ropa de prisión. "Gente del consulado italiano le dio una camisa y le prestaron un celular, con el que me llamó", relató emocionada.

Además, Kramer indicó que, desde Turquía, le gestionaron un pasaje hacia Italia, donde se encuentra actualmente junto a su hermana. "Le sacaron pasaje a Italia y todavía está allá con su hermana", agregó. Y, en un mensaje de esperanza, concluyó: "Ojalá que los consulados de Argentina y de Brasil actúen de igual manera".