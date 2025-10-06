Uno Entre Rios | El País | Cámara de Diputados

Cámara de Diputados: piden la exclusión de José Luis Espert

Facundo Manes redobla la apuesta y pide que José Luis Espert sea excluido de la Cámara de Diputados. Apela al artículo 66 de la Constitución

6 de octubre 2025 · 09:46hs
Conocida la renuncia de José Luis Espert como candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, el diputado nacional Facundo Manes presentó un proyecto de resolución reclamando directamente su exclusión de la Cámara de Diputados de la Nación.

Manes pidió “excluir al diputado nacional José Luis Espert del seno de esta Honorable Cámara por indignidad de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 66 de la Constitución Nacional”.

Uno de los abogados de Cristina Fernández denunció penalmente a Javier Milei por “decidir que vaya presa”, según sus propias declaraciones.

Javier Milei admitió su responsabilidad en la prisión de Cristina Fernández

A juicio de Manes, si Espert no puede ser candidato a diputado, tampoco puede seguir siendo diputado.

Precisamente en la sesión de este miércoles está previsto que se pida el apartamiento de Espert de la presidencia de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. La intención de Manes es que lisa y llanamente se vote su exclusión.

“El proceso judicial que atraviese Espert correrá por cuenta de la Justicia, pero su legitimidad está rota. Los motivos por los que no puede ser candidato son los mismos que lo inhabilitan para seguir ostentando una banca. Exigimos su exclusión de la Cámara de Diputados. La política no puede ser más un aguantadero de la deshonra”, escribió en su cuenta de X el neurocirujano.

