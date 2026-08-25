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Paraná se prepara para recibir el sóftbol de los 13° Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

El Estadio Mundialista de la APS será escenario de toda la competencia de sóftbol, tanto en la rama femenina como masculina. El programa completo.

25 de agosto 2026 · 22:02hs
El Estadio de la Asociación Paranaense de Sóftbol será testigo del certamen en Paraná.

Cesar Alacano.

El Estadio de la Asociación Paranaense de Sóftbol será testigo del certamen en Paraná.

Paraná volverá a ocupar un lugar central en el calendario deportivo internacional cuando se desarrollen los 13° Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. La capital entrerriana será una de las sedes de la competencia y tendrá a su cargo, exclusivamente, toda la actividad del sóftbol, una disciplina con una profunda historia y tradición en la ciudad.

El Estadio Mundialista de Sóftbol será el escenario elegido para recibir los encuentros de las ramas femenina y masculina, con la participación de la Selección Argentina frente a distintos representativos sudamericanos.

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De acuerdo con el fixture dado a conocer, la competencia femenina se disputará entre el 15 y el 18 de septiembre. El seleccionado argentino tendrá su estreno ante Bolivia y luego enfrentará a Colombia, Brasil, Perú y Venezuela.

El cronograma del equipo nacional femenino de sóftbol será el siguiente:

  • 15 de septiembre, 18 horas: Argentina vs. Bolivia.
  • 15 de septiembre, 20.30: Argentina vs. Colombia.
  • 16 de septiembre, 20.30: Argentina vs. Brasil.
  • 17 de septiembre, 20.30: Argentina vs. Perú.
  • 18 de septiembre, 20.30: Argentina vs. Venezuela.

Por su parte, el sóftbol masculino tendrá acción del 21 al 24 de septiembre, también en el Estadio Mundialista de Paraná. El seleccionado argentino iniciará su participación ante Bolivia y posteriormente se medirá con Venezuela y Perú.

El fixture de Argentina en la rama masculina será:

  • 21 de septiembre, 18 horas: Argentina vs. Bolivia.
  • 21 de septiembre, 20.30: Argentina vs. Venezuela.
  • 22 de septiembre, 20.30: Argentina vs. Perú.
  • 23 de septiembre, 18 horas: Argentina vs. Bolivia.
  • 23 de septiembre, 20.30: Argentina vs. Venezuela.
  • 24 de septiembre, 20.30: Argentina vs. Perú.

De esta manera, Paraná concentrará toda la programación del sóftbol en los Juegos Suramericanos, con nueve jornadas de actividad que pondrán nuevamente a la ciudad en el centro de la escena deportiva continental.

La elección de la capital entrerriana no resulta casual. Paraná es considerada una de las grandes plazas del sóftbol argentino y cuenta con una extensa trayectoria en la organización de competencias nacionales e internacionales, además de ser cuna de numerosos jugadores y jugadoras que han representado al país en los principales torneos del mundo.

Con el Estadio Mundialista como epicentro, la ciudad se prepara para vivir una nueva fiesta deportiva. Del 15 al 24 de septiembre, primero con el torneo femenino y luego con el masculino, los fanáticos tendrán la oportunidad de acompañar a los seleccionados argentinos y disfrutar de una disciplina que forma parte de la identidad deportiva de Paraná.

Sóftbol Paraná Juegos Suramericanos
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