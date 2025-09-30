Paraná podría ser sede de un partido de Capibaras XV en el Súper Rugby Américas 2026.

Uno Entre Rios | Ovación | Capibaras XV

Capibaras XV jugará el Súper Rugby Américas 2026 y Paraná se perfila como una de sus sedes, en lo que podría ser un hecho histórico para el rugby de Entre Ríos.

30 de septiembre 2025 · 16:37hs
Con el paso de las horas se fueron conociendo más detalles sobre Capibaras XV, la nueva franquicia que representará al Litoral en el Súper Rugby Américas 2026. El equipo unificará a las uniones de rugby de Rosario, Santa Fe y Entre Ríos, llevando ese espíritu regional a una de las principales competencias del rugby profesional en el continente.

Uno de los datos más destacados es que Paraná sería sede de uno de los partidos como local en la temporada 2026. El equipo jugaría cuatro encuentros en el Hipódromo de Rosario (con césped sintético), dos en la ciudad de Santa Fe (posiblemente en el Santa Fe Rugby Club) y uno en la capital entrerriana (aún sin sede confirmada), lo que representaría un hecho histórico para el rugby de Entre Ríos.

La nueva franquicia Capibaras XV podría jugar un partido en Paraná en 2026

Cabe destacar que el ex Puma rosarino Leonardo Senatore será el mánager de la franquicia, aportando su experiencia internacional y conocimiento del rugby regional al frente de este nuevo proyecto, que aún debe definir su cuerpo técnico y plantel.

Sobre la indumentaria, todo indicaría que la marca Canterbury, que ya viste a las otras franquicias argentinas, también será parte del equipo del Litoral. La curiosidad en este tema son los colores: la Unión de Rosario tiene blanco y azul; Santa Fe es celeste; y Entre Ríos, blanco, rojo y verde. Los diseñadores deberán ser muy creativos, ya que de este simple acto depende que toda la región se enamore de la camiseta y la adopte como su equipo regional.

