Fin de semana de acción en el Súper Rugby Américas con enfrentamientos argentinos.

La tercera fecha del Súper Rugby Américas se disputará este fin de semana con una programación que incluye duelos entre franquicias argentinas y cruces tradicionales del certamen regional.

El viernes, desde las 19, Capibaras XV defenderá su liderazgo cuando visite a Pampas en el Club Atlético San Isidro. El encuentro será dirigido por Francisco González, con la asistencia de Tomás Ninci y Simón Larrubia.

Capibaras XV, líder del torneo, enfrenta una prueba clave ante Pampas

Más tarde, a las 21, Tarucas recibirá a Dogos XV en La Caldera del Parque. Ambos equipos llegan como escoltas y el partido contará con el arbitraje de Nehuen Jauri Rivero, acompañado por Pedro López Vildoza y un asistente aún por confirmar.

El sábado a las 20 se disputará el clásico entre Peñarol y Selknam en el Estadio Charrúa. El juez principal será Cauã Ricardo, mientras que Esteban Filipanics y Armen Abi Saab actuarán como asistentes.

La fecha se cerrará el domingo a las 15, cuando Cobras Brasil y Yacare XV busquen su primera victoria de la temporada. El encuentro será dirigido por Mauro Rossi, junto a Juan Maio y Víctor Hugo Barboza como asistentes.

De esta manera, el torneo continúa su desarrollo con una nueva jornada que promete intensidad y duelos atractivos en distintos puntos de la región.