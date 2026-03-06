Uno Entre Rios | Ovación | Capibaras XV

Capibaras XV visita a Pampas con cinco entrerrianos en la cancha

Desde las 18.55 y en la cancha del CASI, Capibaras XV buscará seguir por la buena senda. Correa, Villagrán, Rossetto, Heit y Cipriani serán titulares.

6 de marzo 2026 · 09:26hs
Capibaras XV viene de vencer a Peñarol de Uruguay y a Cobras de Brasil.

Por la tercera fecha del Súper Rugby Américas, Pampas recibirá este viernes a Capibaras XV en la cancha del Club Atlético San Isidro, en lo que será el primer choque oficial entre ambas franquicias. El encuentro se jugará desde las 18.55 con la presencia en cancha de cinco jugadores paranaenses en el equipo del Litoral.

Pampas viene de ganar en su debut ante Yacaré XV en Asunción, mientras que en la jornada anterior perdió frente a Dogos XV en Buenos Aires.

Fin de semana de acción en el Súper Rugby Américas con enfrentamientos argentinos.

Fin de semana de acción en el Súper Rugby Américas con enfrentamientos argentinos

Capibaras XV recibió la visita del head coach de Los Pumas.

Capibaras XV recibió la visita del head coach de Los Pumas

Capibaras XV, en tanto, tuvo su debut absoluto en el torneo venciendo al campeón Peñarol de Uruguay en Rosario, mientras que en su segunda presentación goleó a Cobras Brasil el último sábado, con un contundente 54 a 12.

Será el segundo partido entre franquicias argentinas de este año, con el antecedente del gran encuentro que disputaron Pampas y Dogos XV el último fin de semana.

Capibaras XV tendrá su primera prueba de fuego en Buenos Aires, después de las buenas actuaciones en Rosario y Santa Fe. El desafío de los dirigidos por Nicolás Galatro estará en medirse contra uno de los candidatos al título, en su casa y después de una derrota.

Capibaras XV, con cinco entrerrianos

La franquicia del Litoral tendrá como titulares hoy a cinco jugadores de la ciudad de Paraná. En la primera línea estará nuevamente Diego Correa, jugadores del club Estudiantes. En tanto, Felipe Villagrán (otro hombre del CAE) seguirá en la tercera línea.

Entre los backs habrá dos Albinegros más: Franco Rossetto será uno de los wines, mientras que Bruno Heit estará en la posición de centro.

Por último, el jugador de Tilcara y con una gran experiencia en el Súper Rugby Américas (fue campeón con Dogos), Lautaro Cipriani, será el otro win.

Formaciones

Pampas: 1. Matías Medrano, 2. Ignacio Bottazzini, 3. Marcos Camerlinckx, 4. Rodrigo Fernández Criado, 5. Francisco Sluga, 6. Juan Penoucos, 7. Augusto Cabano Wall, 8. Juan Pedro Bernasconi, 9. Lucas Marguery, 10. Bautista Farisé, 11. Santiago Cordero, 12. Felipe Ledesma, 13. Agustín Fraga, 14. Santiago Pernas, 15. Tobías Wade.

Capibaras XV: 1. Diego Correa, 2. Manuel Cuneo, 3. Lisandro Dipierri, 4. Lorenzo Colidio, 5. Lucas Bur, 6. Ignacio Gandini, 7. Felipe Villagrán, 8. Manuel Bernstein (C), 9. Alejo Sugasti, 10. Ignacio Dogliani, 11. Franco Rossetto, 12. Guido Chesini, 13. Bruno Heit, 14. Lautaro Cipriani, 15. Francisco Lluch.

Capibaras XV Pampas Súper Rugby Américas
Capibaras XV se impuso con autoridad.

Capibaras XV aplastó a Cobras y obtuvo su segunda victoria

Representantes de Capibaras XV, Cobras y dirigentes durante la presentación del encuentro.

Capibaras XV buscará su segunda victoria en el Súper Rugby Américas

Recreativo abrirá la primera fecha de la Zona A de la Conferencia Litoral

Recreativo protagonizará una jornada histórica

El monoplaza de Mattia Colnaghi, parado a un costado de la pista.

La mala suerte marcó el final de Mattia Colnaghi en la primera práctica del GP de Australia en la Fórmula 3

