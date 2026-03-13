The Show Pro Series: así quedó el fixture del torneo internacional de sóftbol

El certamen internacional de sóftbol de franquicias tendrá lugar en el Estadio Nafaldo Cargnel desde el miércoles 18 al sábado 21.

Nicolás Bittor y Duilio Scialacomo organizadores del certamen internacional de sóftbol.

La ciudad de Paraná volverá a ubicarse en el centro del sóftbol internacional con la realización de The Show Pro Series, un torneo que se disputará del 18 al 21 de este mes en el Estadio Mundialista de Sóftbol Ingeniero Nafaldo Cargnel, con la participación de franquicias y jugadores de distintos países. Todo listo para la acción.

El certamen reunirá a seis equipos: Acción Vortex (Argentina), South Argentina (Argentina), Caciques by Swing (Chile), City Pan (Chile), Team Finca Jujure (Venezuela) y la Selección Argentina U23, en un formato de franquicias que busca ofrecer un espectáculo deportivo de alto nivel.

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Además de los partidos oficiales, cada jornada contará con encuentros exhibición y espectáculos musicales, transformando el estadio en un verdadero festival deportivo para el público.

El programa del certamen internacional

Miércoles 18 es la Apertura del certamen

La acción comenzará a las 10.15 con Caciques by Swing vs. Argentina U23.

A las 13.15, Acción Vortex se enfrentará a Team Finca Jujure.

La jornada continuará a las 16:15 con City Pan vs. South Argentina.

A las 19.15 se disputará el All-Stars femenino U16, con un duelo entre Paraná Verde y Paraná Rojo, mientras que a las 21:00 cerrarán el día Acción Vortex vs. South Argentina.

El cierre musical estará a cargo de La Primera Ley de Newton.

Jueves 19 es la segunda jornada

El quinto juego del torneo se jugará a las 10.15, con City Pan vs. Team Finca Jujure.

A las 13.15 se enfrentarán Caciques by Swing vs. South Argentina.

Luego, a las 16.15, Argentina U23 jugará ante Acción Vortex.

La programación incluirá el All-Stars masculino U14 a las 19.15 (Paraná Verde vs. Paraná Rojo).

El último partido del día será a las 21, con City Pan vs. Caciques by Swing.

El show musical estará a cargo de Made in China.

Viernes 20 es la tercera jornada

La actividad comenzará a las 10.15 con South Argentina vs. Team Finca Jujure.

A las 13.15 jugarán Argentina U23 vs. City Pan.

Luego, a las 16.15, se enfrentarán Caciques by Swing vs. Acción Vortex.

A las 19.15 se disputará el All-Stars Celebrities, mientras que a las 21se jugará Team Finca Jujure vs. Argentina U23.

El espectáculo musical estará a cargo de La Montrull.

Sábado 21 es la definición del torneo

La última jornada comenzará a las 12:00 con Acción Vortex vs. City Pan.

A las 15 se enfrentarán Team Finca Jujure vs. Caciques by Swing.

Luego, a las 18, South Argentina jugará ante Argentina U23.

La gran final se disputará a las 21, entre el primero y el segundo de la ronda inicial.

El cierre del evento será con un show musical del reconocido artista Mario Pereyra.

Con equipos internacionales, figuras del sóftbol y un formato innovador, The Show Pro Series promete cuatro jornadas de alto nivel competitivo y espectáculo en la capital entrerriana, reafirmando el lugar de Paraná como una de las principales sedes del sóftbol mundial.