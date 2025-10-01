Uno Entre Rios | Escenario | libro

Paraná será ciudad invitada de honor en la 39º Feria del Libro de Córdoba

Paraná presentará las publicaciones de la Editorial Municipal desde el 10 al 13 de octubre en la Feria del Libro de Córdoba.

1 de octubre 2025 · 07:42hs
Paraná será ciudad invitada de honor en la 39º Feria del Libro de Córdoba

Paraná será ciudad invitada de honor en la 39º Feria del Libro de Córdoba

La ciudad de Paraná participará de la 39º Feria del Libro de Córdoba 2025 como ciudad invitada de honor; lo hará desde el 10 al 13 de octubre, en un acontecimiento cultural que reunirá a escritores, periodistas, artistas y poetas de todo el país.

En esta oportunidad, Paraná presentará las publicaciones de la Editorial Municipal y también desarrollará acciones de promoción turística, mostrando la riqueza cultural, histórica y natural de la capital entrerriana, en el stand 59.

El próximo 6 de octubre Javier Milei planea interpretar covers con mensajes políticos en el Movistar Arena para presentar su libro “La construcción del milagro” 

Javier Milei protagonizará un show musical para presentar un libro

En su tercer libro el entrenador Diego Fernández ubicó el foco en el sistema exitista donde el término presión ganó mayor espacio que el disfrute.

"Ganar, un objeto de consumo", el libro que debate la histeria resultadista

Feria del Libro de Córdoba

La Feria del Libro de Córdoba, que se realiza desde el 4 al 19 de octubre, en la Supermanzana de la Intendencia y en distintos espacios culturales de la ciudad, es uno de los encuentros literarios más relevantes del país. Este año ofrecerá más de 300 actividades para todos los públicos, siete ciclos temáticos y más de 100 stands de librerías y editoriales independientes.

LEER MÁS: La Feria del Libro Paraná Lee reafirmó su papel en la región

En esta edición, además de Paraná, Japón es la otra comunidad invitada, según se informó en la nota de invitación, enviada a la Intendenta Rosario Romero.

“Es un honor para nosotros invitarla a participar como Ciudad Invitada de Honor en esta edición de la Feria, con el firme propósito de continuar y afianzar los lazos entre nuestros municipios en los ámbitos de la literatura, la cultura y la producción. Encontramos una profunda conexión entre su tradición literaria y el espíritu de esta Feria. Su ciudad, cuna de poetas y narradores esenciales, ha sabido cultivar, al igual que Córdoba, esa ‘fuerza superior’ del humanismo que se dignifica en el trabajo y la cultura de su gente. Los ríos de letras que han nacido de ambas orillas del Paraná —desde la poesía esencial de Juan L. Ortiz hasta la narrativa contemporánea— dialogan con nuestra propia tradición en un caudal que, como bien señala nuestro texto curatorial, no es un río: es el agua y su caudal de libertad y creación colectiva. Invitarlos es honrar esa hermandad, tejer nuevos puentes a través de la palabra y celebrar juntos que la salvaguarda de los buenos tiempos que están por venir se construye, precisamente, con el escudo de los libros y el encuentro plural y democrático entre comunidades”, expresó Soledad Ferraro, subsecretaría de Cultura y Empleo de la Municipalidad de Córdoba.

Paraná Lee

La presencia de Paraná como invitada de honor también constituye un gesto de reciprocidad cultural. En la reciente Feria del Libro Paraná Lee, desarrollada del 14 al 17 de agosto, en la Sala Mayo, la ciudad de Córdoba fue la invitada de honor y participó con sus editoriales municipales, provinciales, universitarias y el área de turismo. Además, tuvieron a su cargo diversas actividades culturales entre ambas capitales, entre ellas, la presentación del escritor cordobés, Roberto Roganovich, ganador del premio Clarín de Novela.

De este modo, Paraná tendrá ahora presencia en un escenario nacional de gran prestigio, compartiendo su producción editorial y su identidad cultural en la Feria del Libro de Córdoba.

libro Paraná Córdoba
Noticias relacionadas
La Ingobernable Belleza del Barro

La Hendija abre sus puertas a "La Ingobernable Belleza del Barro"

Dúo Bulos Martínez 

El dúo Bulos Martínez trae música litoraleña al Almacén de los 33

Pedro Aznar celebra 50 años de música 

Pedro Aznar celebra 50 años de música y se reencuentra con Paraná

Mateo Ottonello Trío

Mateo Ottonello Trío llega a Paraná con un show de jazz fusión

Ver comentarios

Lo último

Paraná será ciudad invitada de honor en la 39º Feria del Libro de Córdoba

Paraná será ciudad invitada de honor en la 39º Feria del Libro de Córdoba

Argentina alcanzó el mayor reconocimiento internacional en la lucha contra la trata de personas

Argentina alcanzó el mayor reconocimiento internacional en la lucha contra la trata de personas

$LIBRA: Karina Milei volvió a faltar a la comisión de Diputados y piden que la Justicia la obligue a ir

$LIBRA: Karina Milei volvió a faltar a la comisión de Diputados y piden que la Justicia la obligue a ir

Ultimo Momento
Paraná será ciudad invitada de honor en la 39º Feria del Libro de Córdoba

Paraná será ciudad invitada de honor en la 39º Feria del Libro de Córdoba

Argentina alcanzó el mayor reconocimiento internacional en la lucha contra la trata de personas

Argentina alcanzó el mayor reconocimiento internacional en la lucha contra la trata de personas

$LIBRA: Karina Milei volvió a faltar a la comisión de Diputados y piden que la Justicia la obligue a ir

$LIBRA: Karina Milei volvió a faltar a la comisión de Diputados y piden que la Justicia la obligue a ir

Caída del consumo de carne: comerciantes advierten que el problema son los salarios

Caída del consumo de carne: comerciantes advierten que el problema son los salarios

El horóscopo para este miércoles 1° de octubre de 2025

El horóscopo para este miércoles 1° de octubre de 2025

Policiales
De Crespo a Concordia: decomisaron unos 36 mil huevos sin documentación sanitaria

De Crespo a Concordia: decomisaron unos 36 mil huevos sin documentación sanitaria

Tras una década de batalla judicial, un hombre fue encarcelado en Paraná por intento de femicidio

Tras una década de batalla judicial, un hombre fue encarcelado en Paraná por intento de femicidio

Hallan un cuerpo en el río Uruguay: se presume que se trata de Pablo Javier Acosta

Hallan un cuerpo en el río Uruguay: se presume que se trata de Pablo Javier Acosta

Concepción del Uruguay: marcharon pidiendo justicia por el niño Jeremías Aguiar

Concepción del Uruguay: marcharon pidiendo justicia por el niño Jeremías Aguiar

Violento ataque en Paraná: un hombre fue apuñalado en barrio San Jorge

Violento ataque en Paraná: un hombre fue apuñalado en barrio San Jorge

Ovación
Stefanía Ferrando y el sueño frustrado del seleccionado de boccia

Stefanía Ferrando y el sueño frustrado del seleccionado de boccia

Newells y Estudiantes repartieron puntos en Rosario

Newell's y Estudiantes repartieron puntos en Rosario

Enzo Fernández fue agredido por hinchas del Benfica

Enzo Fernández fue agredido por hinchas del Benfica

Superávit récord en el balance de Boca

Superávit récord en el balance de Boca

Giuliano y Julián dijeron presente en la goleada del Atlético de Madrid

Giuliano y Julián dijeron presente en la goleada del Atlético de Madrid

La provincia
Caída del consumo de carne: comerciantes advierten que el problema son los salarios

Caída del consumo de carne: comerciantes advierten que el problema son los salarios

La Municipalidad de Paraná invita a un recorrido histórico por hitos culturales de la ciudad

La Municipalidad de Paraná invita a un recorrido histórico por hitos culturales de la ciudad

Rebautizan el Salón de Acuerdos de la Secretaría de Trabajo con el nombre de José Ignacio Rucci

Rebautizan el Salón de Acuerdos de la Secretaría de Trabajo con el nombre de José Ignacio Rucci

El gobernador Rogelio Frigerio inauguró el Mirador Tec

El gobernador Rogelio Frigerio inauguró el Mirador Tec

Escuelas rurales: el gobieno provincial anunció que todas tendrán conectividad

Escuelas rurales: el gobieno provincial anunció que todas tendrán conectividad

Dejanos tu comentario