Gira nacional: Marcela Morelo llega a Concordia, Paraná y Santa Fe

Marcela Morelo está próxima a visitar el litoral argentino y en exclusiva conversó con UNO para contar cómo vive el último tramo de la gira 2025

1 de octubre 2025 · 14:54hs
Marcela Morelo se presentará el jueves 9 de octubre a las 21.30 en el Teatro Gran Odeón de Paraná (entradas en Passline.com.ar), el viernes 10 a las 21 en el CPC de Paraná (entradas en Tickea.com.ar) y el sábado 11 en HUB, Santa Fe, a las 21 horas (entradas en Ticketway.com.ar).

Morelo señaló que esta etapa de su carrera la encuentra emocionada por poder recorrer provincias y escenarios donde nunca había tocado un teatro. “Es precioso visitar lugares nuevos después de 28 años desde mi primer disco. Esta gira me permite compartir la música con diferentes generaciones y sentir que las canciones siguen vivas en la gente, formando parte de sus recuerdos y momentos importantes”, contó a UNO.

La artista valoró la fidelidad del público y el vínculo que se genera en cada show. “Vienen abuelas, madres, jóvenes y parejas. Muchas personas hacen nuevas amistades en los conciertos, se enamoran, vuelven con sus hijos…”, explicó.

Respecto a mantener su estilo a lo largo de tantos discos y giras, Morelo destacó que la clave está en conectar con el corazón de cada oyente. “No importa la edad, sino la emoción que genera la música. Hay canciones que acompañan distintos momentos de la vida y eso las mantiene vivas. La música es un puente que llega a todos, desde los más jóvenes hasta quienes me siguen desde hace décadas”, señaló.

Los temas más pedidos por los fans

En cuanto a los shows, la cantante adelantó que repasará los temas más pedidos por los fans y clásicos que forman parte de su legado. Además, anticipó que pronto lanzará un disco con nuevo.

Morelo también compartió recuerdos personales de sus visitas a Paraná, incluyendo momentos con su hija pequeña, que hoy ya tiene 12 años. “Tengo recuerdos hermosos de estos lugares, además del amor del público. El litoral es hermoso”, expresó.

Con esta gira, Marcela Morelo vuelve al centro de la escena y se conecta con la cercanía del público ofreciendo conciertos que celebran sus grandes canciones y las historias de quienes las escuchan.

