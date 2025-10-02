Uno Entre Rios | Escenario | Memphis La Blusera

Memphis La Blusera tocará en el Teatro 3 de Febrero

Memphis La Blusera tocará el sábado 11 de octubre en Paraná y UNO dialogó en exclusiva con Daniel "Ruso" Beiserman, bajista y fundador de la banda

Fernanda Rivero

Por Fernanda Rivero

2 de octubre 2025 · 09:59hs
Memphis La Blusera en Paraná

Memphis La Blusera en Paraná
Daniel Ruso Beiserman

Daniel Ruso Beiserman, bajista y fundador de la banda

Memphis La Blusera, una de las bandas más emblemáticas del blues y rock argentino, tocará en Paraná el sábado 11 de octubre en el Teatro 3 de Febrero. Con más de cuatro décadas de trayectoria, la agrupación mantiene viva la esencia de su música y el vínculo con el público, brindando clásicos que marcaron la historia del género con nuevas canciones de su última formación. Las entradas están disponibles en Tickea.com.ar.

Memphis La Blusera en Paraná

Daniel Ruso Beiserman, bajista y fundador de la banda, recordó la importancia de Memphis dentro de la historia del rock nacional: “Tenemos 47 años de trayectoria y creo que ocupamos un lugar bastante importante. Antes de nosotros existían Manal y Pappo, pero nuestra formación era como más completa, con piano, saxo y armónica, y eso marcó la diferencia. A partir de nosotros surgieron muchas bandas nuevas”.

divididos, babasonicos y juanes en el festival bandera de rosario

Divididos, Babasónicos y Juanes en el Festival Bandera de Rosario

airbag prepara su show mas grande en rosario

Airbag prepara su show más grande en Rosario

Daniel Ruso Beiserman

Sobre la gira, Beiserman destacó que el grupo está de recorrido todo el año, con presentaciones recientes en Uruguay y próximos shows en Chile. “Siempre es un desafío tocar para un público que nos sigue desde hace tantos años y también para nuevas generaciones que descubren nuestra música. El blues de Memphis ha atravesado distintos contextos sociales y políticos, y sigue dialogando con la realidad actual del país. Para nosotros, el secreto ha sido trabajar siempre”, afirmó.

Respecto a la continuidad de la banda, explicó que la formación actual lleva 14 años, con músicos veteranos de Memphis y el nuevo cantante Martín Luka, fanático de la banda desde sus comienzos. “Hacemos los clásicos que la gente espera, pero también incorporamos temas de nuestro último disco y de toda la historia del grupo. Cada show es una experiencia de una hora y media en la que buscamos que el público disfrute, baile y se sienta parte del concierto”, concluyó Beiserman.

Una noche llena de clásicos

Para los seguidores, el concierto será una oportunidad de revivir grandes éxitos como Montón de nada, La bifurcada, La flor más bella, La última lágrima, Moscato, pizza y fainá y muchos otros temas que marcaron la carrera de Memphis La Blusera.

Al mismo tiempo, podrán conocer composiciones más recientes que muestran cómo la banda continúa explorando y renovando su sonido sin perder la esencia que la convirtió en un referente del blues argentino.

El Ruso también recordó la relación especial que mantiene la banda con el público del litoral. “Hace muchos años que no visitamos Paraná, así que estamos felices de volver. Siempre es un placer reencontrarnos con gente que nos vio hace décadas y también conocer a quienes nos descubren por primera vez. Es un intercambio que nos llena de energía”, explicó.

Más allá de la música, Beiserman resaltó la importancia de la amistad y la complicidad entre los integrantes. “La banda se mantiene unida por el respeto y la pasión por la música y el público”, concluyó. Memphis La Blusera vuelve así a Paraná, dispuesta a ofrecer un show lleno de historia, energía y blues. Produce Paracima.

LEER MÁS: Eduardo Frezza: "El Reloj se mantiene vivo por el amor y los aprendizajes"

Memphis La Blusera Teatro 3 de Febrero Paraná UNO
Noticias relacionadas
Eugenia Quevedo y LBC

Eugenia Quevedo y LBC llegan a Paraná con todo su cuarteto

Marcela Morelo de gira por el litoral

Gira nacional: Marcela Morelo llega a Concordia, Paraná y Santa Fe

El Reloj

Eduardo Frezza: "El Reloj se mantiene vivo por el amor y los aprendizajes"

Nicki Nicole vuelve a su tierra natal: estará en Rosario con entrada libre y gratuita

Nicki Nicole vuelve a su tierra natal: estará en Rosario con entrada libre y gratuita

Ver comentarios

Lo último

Ayuda humanitaria para Gaza: una diputada argentina entre los detenidos por Israel

Ayuda humanitaria para Gaza: una diputada argentina entre los detenidos por Israel

Divididos, Babasónicos y Juanes en el Festival Bandera de Rosario

Divididos, Babasónicos y Juanes en el Festival Bandera de Rosario

¿Puede Argentina ser sede del Mundial de Rugby 2035?

¿Puede Argentina ser sede del Mundial de Rugby 2035?

Ultimo Momento
Ayuda humanitaria para Gaza: una diputada argentina entre los detenidos por Israel

Ayuda humanitaria para Gaza: una diputada argentina entre los detenidos por Israel

Divididos, Babasónicos y Juanes en el Festival Bandera de Rosario

Divididos, Babasónicos y Juanes en el Festival Bandera de Rosario

¿Puede Argentina ser sede del Mundial de Rugby 2035?

¿Puede Argentina ser sede del Mundial de Rugby 2035?

Jane Goodall: el mundo despide a la mujer que borró la frontera entre humanos y chimpancés

Jane Goodall: el mundo despide a la mujer que borró la frontera entre humanos y chimpancés

Rubén Dal Molín contestó las críticas del PJ: Esa herencia es de ellos

Rubén Dal Molín contestó las críticas del PJ: "Esa herencia es de ellos"

Policiales
Un conductor chocó, mató y huyó en La Paz

Un conductor chocó, mató y huyó en La Paz

Denuncia de abuso en Piedras Blancas: Tenemos que hacer algo para que esto no ocurra más

Denuncia de abuso en Piedras Blancas: "Tenemos que hacer algo para que esto no ocurra más"

De Crespo a Concordia: decomisaron unos 36 mil huevos sin documentación sanitaria

De Crespo a Concordia: decomisaron unos 36 mil huevos sin documentación sanitaria

Tras una década de batalla judicial, un hombre fue encarcelado en Paraná por intento de femicidio

Tras una década de batalla judicial, un hombre fue encarcelado en Paraná por intento de femicidio

Hallan un cuerpo en el río Uruguay: se presume que se trata de Pablo Javier Acosta

Hallan un cuerpo en el río Uruguay: se presume que se trata de Pablo Javier Acosta

Ovación
¿Puede Argentina ser sede del Mundial de Rugby 2035?

¿Puede Argentina ser sede del Mundial de Rugby 2035?

APB: Victoria de Talleres y Quique en el cierre de la octava fecha

APB: Victoria de Talleres y Quique en el cierre de la octava fecha

Paraná palpita la tercera edición del Fury Fight

Paraná palpita la tercera edición del Fury Fight

Racing y River animarán un partido con mucho morbo

Racing y River animarán un partido con mucho morbo

La Sub 18 de Argentina quiere hacer historia en el Panamericano

La Sub 18 de Argentina quiere hacer historia en el Panamericano

La provincia
Rubén Dal Molín contestó las críticas del PJ: Esa herencia es de ellos

Rubén Dal Molín contestó las críticas del PJ: "Esa herencia es de ellos"

Becas Inaubepro: Inicia el cronograma de pagos

Becas Inaubepro: Inicia el cronograma de pagos

Intendentes del PJ califican de electoralista el anuncio sobre tope de tasas en la factura de luz

Intendentes del PJ califican de "electoralista" el anuncio sobre tope de tasas en la factura de luz

Entre Ríos: para este jueves anuncian temperaturas máximas de entre 26 y 27 grados

Entre Ríos: para este jueves anuncian temperaturas máximas de entre 26 y 27 grados

Suma de Voluntades: compromiso social y comunitario que trasciende fronteras

Suma de Voluntades: compromiso social y comunitario que trasciende fronteras

Dejanos tu comentario