Memphis La Blusera tocará en el Teatro 3 de Febrero

Memphis La Blusera tocará el sábado 11 de octubre en Paraná y UNO dialogó en exclusiva con Daniel "Ruso" Beiserman, bajista y fundador de la banda

Memphis La Blusera , una de las bandas más emblemáticas del blues y rock argentino, tocará en Paraná el sábado 11 de octubre en el Teatro 3 de Febrero. Con más de cuatro décadas de trayectoria, la agrupación mantiene viva la esencia de su música y el vínculo con el público, brindando clásicos que marcaron la historia del género con nuevas canciones de su última formación. Las entradas están disponibles en Tickea.com.ar.

Daniel Ruso Beiserman, bajista y fundador de la banda, recordó la importancia de Memphis dentro de la historia del rock nacional: “Tenemos 47 años de trayectoria y creo que ocupamos un lugar bastante importante. Antes de nosotros existían Manal y Pappo, pero nuestra formación era como más completa, con piano, saxo y armónica, y eso marcó la diferencia. A partir de nosotros surgieron muchas bandas nuevas ”.

Daniel Ruso Beiserman

Sobre la gira, Beiserman destacó que el grupo está de recorrido todo el año, con presentaciones recientes en Uruguay y próximos shows en Chile. “Siempre es un desafío tocar para un público que nos sigue desde hace tantos años y también para nuevas generaciones que descubren nuestra música. El blues de Memphis ha atravesado distintos contextos sociales y políticos, y sigue dialogando con la realidad actual del país. Para nosotros, el secreto ha sido trabajar siempre”, afirmó.

Respecto a la continuidad de la banda, explicó que la formación actual lleva 14 años, con músicos veteranos de Memphis y el nuevo cantante Martín Luka, fanático de la banda desde sus comienzos. “Hacemos los clásicos que la gente espera, pero también incorporamos temas de nuestro último disco y de toda la historia del grupo. Cada show es una experiencia de una hora y media en la que buscamos que el público disfrute, baile y se sienta parte del concierto”, concluyó Beiserman.

Una noche llena de clásicos

Para los seguidores, el concierto será una oportunidad de revivir grandes éxitos como Montón de nada, La bifurcada, La flor más bella, La última lágrima, Moscato, pizza y fainá y muchos otros temas que marcaron la carrera de Memphis La Blusera.

Al mismo tiempo, podrán conocer composiciones más recientes que muestran cómo la banda continúa explorando y renovando su sonido sin perder la esencia que la convirtió en un referente del blues argentino.

El Ruso también recordó la relación especial que mantiene la banda con el público del litoral. “Hace muchos años que no visitamos Paraná, así que estamos felices de volver. Siempre es un placer reencontrarnos con gente que nos vio hace décadas y también conocer a quienes nos descubren por primera vez. Es un intercambio que nos llena de energía”, explicó.

Más allá de la música, Beiserman resaltó la importancia de la amistad y la complicidad entre los integrantes. “La banda se mantiene unida por el respeto y la pasión por la música y el público”, concluyó. Memphis La Blusera vuelve así a Paraná, dispuesta a ofrecer un show lleno de historia, energía y blues. Produce Paracima.