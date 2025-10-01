Uno Entre Rios | La Provincia | Paraná

Buscan dar con el paradero de un hombre en Paraná

Se informó por parte de la Unidad Fiscal de Niños, Niñas y Adolescentes de Paraná que se busca a Rubén Alberto Ferreyra, desaparecido en Paraná.

1 de octubre 2025 · 23:15hs
La foto del hombre que se busca en Paraná.

La foto del hombre que se busca en Paraná.

La Unidad Fiscal de Niños, Niñas y Adolescentes de Paraná solicita la colaboración de la comunidad para dar con el paradero de Rubén Alberto Ferreyra, un hombre de 59 años, quien desapareció en la jornada de este martes tras retirarse de su domicilio ubicado en la jurisdicción de la Comisaría Segunda de la ciudad.

Según informaron las autoridades, hasta el momento no se tienen noticias sobre su ubicación, y se encuentran trabajando en conjunto con las fuerzas de seguridad para avanzar en la búsqueda.

Ferreyra fue visto por última vez en su hogar, pero no se han brindado mayores detalles sobre su vestimenta o estado de salud al momento de la desaparición.

Desde la fiscalía hacen un llamado a la población para aportar cualquier información que pueda ser útil en la investigación. Quienes tengan datos sobre su paradero pueden comunicarse de forma inmediata a la línea de emergencias 911, o bien contactarse con la Comisaría Segunda al teléfono (0343) 420-6212.

Paraná Paradero adolescentes
