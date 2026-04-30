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Paraná, capital del sóftbol Lento: comienza el Viva el Río 2026

Organizado por la Asociación Paranaense de Sóftbol, el torneo reunirá a equipos de todo el país en un evento que se jugará en siete escenarios.

30 de abril 2026 · 08:28hs
Andreoli y Bercier

Andreoli y Bercier, dirigentes de la Asociación Paranaense de Sóftbol.

El sóftbol vuelve a tomar protagonismo en la capital entrerriana con un evento de gran convocatoria que promete acción durante todo el fin de semana. Desde este jueves, la ciudad de Paraná será sede del 35° Torneo Argentino de Lanzamiento Lento Viva el Río 2026, organizado por la Asociación Paranaense de Softbol, que reunirá a decenas de equipos de distintos puntos del país y la región. El certamen es un clásico en cada Semana Santa, pero en esta edición por razones de organización se lleva a cabo en este feriado por el Día del Trabajador. Se informó que los primeros dos partidos serán en la jornada de este jueves y todo se extenderá hasta el domingo por la noche.

El certamen se desarrollará de manera simultánea en siete canchas, lo que marca la magnitud de una competencia que sigue creciendo año a año y que posiciona a Paraná como una de las plazas más importantes del sóftbol argentino. Durante tres jornadas intensas, los equipos competirán en distintas categorías, con un cronograma cargado de partidos desde la mañana hasta la noche. Los diamantes que se utilizarán son el Estadio Nafaldo Cargnel, Patronato, El Plumazo, Talleres, Don Bosco, CEF Nº 5, Sóftbol Play y Oro Verde.

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La edición 2026 del Viva el Río contará con la participación de conjuntos en categorías Más 35, Más 45 y Más 55, lo que refleja el espíritu integrador del torneo, donde jugadores experimentados continúan demostrando su vigencia dentro del diamante.

En la categoría Más 35, los equipos estarán divididos en dos zonas. En la Zona A competirán Halcones, Sóftbol Play, Colonia, Aguará, Don Bosco y Play, mientras que en la Zona B lo harán Los Panas, Sarmiento, CEF Quibor, Centro, Talleres, Capibá y Gigantes de Uruguay, junto a Oro Verde. De cada grupo clasificarán tres equipos a los playoffs, lo que anticipa una fase inicial muy disputada.

Para la categoría Más 45, también habrá dos zonas: Mandinga, Surubí, Softbol Play y Fábrica integran la Zona A, mientras que Bahía, Talleres, Orientales y Don Bosco conforman la Zona B. En este caso, el sistema incluye cruces interzonales durante la fase regular, agregando un atractivo extra a la competencia. Clasificarán dos equipos por zona a la instancia decisiva.

En tanto, la categoría Más 55 se jugará en formato todos contra todos con equipos como Latinos, Fábrica, Surubí, Softbol Play, Don Bosco, Cerveceros y Caranchos. Aquí, los tres mejores

Las instancias finales se disputarán en la ciudad de Diamante, donde se jugarán los cruces eliminatorios y las finales en horario nocturno, lo que le dará un marco especial al cierre del torneo. Según el cronograma, las finales están previstas para las 19 y 21, dependiendo de la categoría.

El sistema de playoffs contempla cruces entre los mejores posicionados de cada zona, con partidos eliminatorios que irán definiendo a los finalistas. La expectativa es alta, ya que año tras año el nivel competitivo se eleva y los encuentros se definen por detalles.

Más allá de lo estrictamente deportivo, el torneo tendrá un fuerte impacto en la ciudad, no solo por la llegada de delegaciones de diferentes provincias y países vecinos, sino también por el movimiento turístico y económico que genera. Hoteles, restaurantes y comercios locales se ven beneficiados por este tipo de eventos.

Además, el campeonato refuerza el posicionamiento de Paraná como la capital nacional del sóftbol, una disciplina profundamente arraigada en la región y con una infraestructura que permite albergar competencias de gran nivel.

Con siete canchas en actividad, decenas de equipos y cientos de jugadores en escena, el 35° Torneo Argentino de Lanzamiento Lento Viva el Río 2026 promete ser una verdadera fiesta del sóftbol, donde la pasión, la camaradería y el alto nivel competitivo serán protagonistas desde el primer lanzamiento.

Desde la organización dejaron en claro que la entrada a todas las canchas es gratuita, como ya es una costumbre.

Palabra de los dirigentes de sóftbol

El director del torneo, Leonadro Andreoli, habló de la competencia que comienza. “Se juega en tres zonas. Una de Más 35, otra de Más 45 y la de Más 55. De las distintos lugares tenemos, tales como Salta., Santiago de Estero, Bahía Blanca, La Pampa, Paraná y Buenos Aires y esta edición se le agrega un equipo de Uruguay”, aseveró.

“El torneo se jugará en todos los diamantes de la ciudad de Paraná y Oro Verde. Van a jugar en Patronato, El Plumazo, en el Estadio Nafaldo Cargnel, Don Bosco, Tallere, CEF, Oro Verde y Sóftbol Play.

“El torneo se tuvo que poner este fecha porque en Semana Santa se jugó el Campeonato de Clubes de Primera. Nosotros ya le prometimos que el tradicional torneo de Lanzamiento Lento de Viva el Río Paraná es de Semana Santa. Hicimos la excepción este año por cuestiones organizativas, por viajes de la selección argentina, entonces, respetamos que los chicos de la primera división viajaban. Entonces, el de febrero se suspendió. Les les propusimos en su momento a los viejitos hacerlo en febrero, dijeron que por las temperaturas altas no iban a no iban a andar. Entonces, decidimos el primer fin el primer fin de semana largo más cercano de Semana Santa lo metemos, entonces, metimos el del primero de mayo”, agregó Leonardo Andreoli.

Por su parte, el vicepresidente de la Asociación Paranaense de Sóftbol, Fabián Bercier dijo sobre la competencia: “Estamos con todos los preparativos, ultimando todos los detalles, porque es un torneo que se juega en pocos días, y estamos haciendo 98 partidos en estos días. Mirando un poco arriba que el tiempo acompañe, porque hace más de una semana que estamos mirando y mirando el pronóstico”.

Sóftbol Paraná Río
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