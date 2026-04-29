Paraná ganó y se clasificó a los cuartos de final en el Campeonato Argentino de Selecciones Femenino En el último partido de la fase inicial, Paraná se impuso por 3 a 0 sobre Formosa, finalizó primero en la Zona A y ahora espera rival en los playoffs. 29 de abril 2026 · 17:57hs

@caarlii.ph En la primera fase, Paraná ganó dos partidos y empató el restante.

Primer objetivo cumplido. El combinado de Paraná ganó y se clasificó a los cuartos de final del Campeonato Argentino de Selecciones Femenino de futsal, que se está disputando en Comodoro Rivadavia, Chubut. En el tercer partido de la Zona A, derrotó 3 a 0 a su par de Formosa.

Valentina Ramos, Valentina Fontana y Yanina Barboza marcaron los goles para el equipo conducido por Ayelén Gillij, que finalizó primero en su grupo con cinco puntos en la fase incial y ahora espera que se defina su próximo rival.

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De esta manera, el representativo de la Asociación Paranaense de Fútbol de Salón (APFS) superó con autoridad la primera ronda y ahora se ilusiona con pelear el campeonato.