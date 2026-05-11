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Paraná Campaña definió los cruces de octavos en Primera, Sub 20 y Sub 17

La temporada del fútbol de Paraná Campaña comienza definirse y para eso ya están los cruces entre los 16 mejores.

11 de mayo 2026 · 22:06hs
Los partidos de Paraná Campaña serán el fin de semana.

Gentileza FM Flash 107.1

Los partidos de Paraná Campaña serán el fin de semana.

La Liga de Fútbol de Paraná Campaña realizó el sorteo de los cuadros correspondientes al Torneo Apertura en las categorías masculinas de Primera División, Sub 20 y Sub 17. De esta manera quedaron confirmados los cruces de los 16 equipos clasificados en cada divisional, divididos en Zona Sur y Zona Norte, en busca de un lugar en la siguiente instancia del certamen.

Así quedaron los cruces en Paraná Campaña

En Primera División, uno de los duelos más atractivos de la Zona Sur será el que protagonizarán Sarmiento de Crespo y Viale FBC, mientras que Unión de Crespo se medirá con Atlético María Grande. Además, Cañadita Central enfrentará a Cultural de Crespo y Arsenal de Viale chocará con Litoral de María Grande. Por la Zona Norte, Atlético Hasenkamp jugará ante Unión Agrarios Cerrito, Juventud Sarmiento de Hasenkamp se cruzará con Deportivo Tuyango, Deportivo Bovril enfrentará a Juventud Unida y Diego Maradona de María Grande hará lo propio frente a Independiente FBC de Hernandarias.

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En Sub 20

En Sub 20 también quedaron definidos los enfrentamientos. En la Zona Sur se medirán Deportivo Tabossi y Litoral, Unión de Crespo ante Viale FBC, Cultural frente a Cañadita Central y Atlético María Grande contra Arsenal. En la Zona Norte, Unión FBC Alcaraz enfrentará a Unión Agrarios Cerrito, Atlético Hasenkamp jugará con Deportivo Bovril, Deportivo Tuyango chocará con Juventud Unida y Diego Maradona se verá las caras con Independiente FBC.

En Sub 17

Por su parte, en Sub 17 la Zona Sur tendrá el clásico crespense entre Sarmiento y Unión, además de los cruces entre Diego Maradona y Viale FBC, Deportivo Tabossi ante Cultural y Arsenal frente a Cañadita Central. En la Zona Norte, Unión FBC de Alcaraz jugará ante Atlético María Grande, Juventud Unida enfrentará a Deportivo Bovril, Atlético Hasenkamp se medirá con Litoral y Deportivo Tuyango irá contra Unión Agrarios Cerrito.

Paraná Campaña primera Sub 20 Fútbol
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