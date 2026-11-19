La nueva entrega de Rockstar demandó cerca de una década de desarrollo y una inversión estimada de más de 1.000 millones de dólares. Preventas

Se terminó la larga espera para los fanáticos de la serie de videojuegos Grand Theft Auto . Trece años después de la última entrega principal de la saga, GTA VI finalmente vio la luz este jueves a la medianoche y ya se encuentra disponible para los jugadores argentinos.

El icónico juego de aventuras promete batir todos los récords de ventas tras una inversión multimillonaria, posiblemente una de las mayores de la historia de la industria, y llegó al mercado con cifras extraordinarias de preventa .

Más allá de los ingresos para Rockstar Games, la compañía desarrolladora, se prevé que el lanzamiento genere ingresos en industrias vinculadas al mundo de los videojuegos.

Cuánto costó producir GTA VI

Distintos medios, como The Guardian y Bloomberg, recogieron estimaciones que ubican el costo de producción de GTA VI por encima de los 1.000 millones de dólares. Si bien Rockstar no difundió una cifra oficial sobre los fondos destinados al proyecto, su directora de publicaciones, Jennifer Kolbe, rechazó los rumores que indicaban que la inversión había superado los 1.500 millones de dólares.

El elevado costo de GTA VI se corresponde con la ambición y las expectativas de la propuesta. Los juegos de mundo abierto, como los de la saga GTA, donde el usuario puede explorar libremente un extenso mapa, demandan millares de horas dedicadas al diseño y la programación de escenarios poblados de edificios, calles, autos, peatones y hasta animales.

A eso se suman los costos vinculados a los guiones y las actuaciones que dan vida al juego. Además, se necesitan enormes cantidades de tiempo y recursos tecnológicos para probar su funcionamiento y, posteriormente, afrontar la publicidad y distribución.

Aunque el estudio desarrollador no quiso difundir cuántos empleados destinó exclusivamente a la creación del juego, desde el lanzamiento de su anterior gran producción, Red Dead Redemption 2, en 2018, hasta agosto de 2026, la plantilla de la compañía casi se duplicó: pasó de 2.441 trabajadores a 4.711, un incremento del 93%, según una in

vestigación de Bloomberg Businessweek.

New GTA 6 live-action trailer Rockstar made in a collab with Miami Heat. pic.twitter.com/aB4OCOWcox — GTA 6 Countdown (@GTAVI_Countdown) November 18, 2026

Cuánto dinero puede recaudar GTA VI

Incluso antes de su lanzamiento, GTA VI ya acumulaba un volumen de preventas que podría superar las estimaciones de su costo de producción. Según cálculos de la consultora especializada Sensor Tower, hasta este miércoles, día previo a que el juego estuviera disponible en la Argentina, se estimaban alrededor de 17 millones de unidades reservadas, por un valor superior a los 1.650 millones de dólares.

El flamante videojuego se comercializa mediante dos versiones principales: una estándar que cuesta 79,99 dólares y otra superior, denominada Ultimate Edition, con un valor de 99,99 dólares. Ambas están disponibles para PlayStation 5 y Xbox Series X/S, las dos consolas para las que se anunció inicialmente el lanzamiento.

También existe la posibilidad de adquirir el juego a la vieja usanza, mediante los canales de venta físicos. Cabe aclarar que las estimaciones de Sensor Tower se concentran en las reservas digitales y no contemplan las copias comercializadas por esa otra vía.

Pero, además de las expectativas de ventas, el fenómeno GTA VI también se reflejó en la bolsa de valores. Tras la publicación de las primeras reseñas del juego, las acciones Take-Two Interactive, la firma propietaria de Rockstar, registraron una suba superior al 6% en Wall Street.

En el mediano plazo, la compañía podría incorporar más ingresos a través de GTA VI mediante la venta de productos y servicios disponibles en un eventual modo online. Si bien todavía no hay precisiones oficiales respecto de esta modalidad para la nueva entrega, el modelo de negocio de los videojuegos permite generar ingresos mediante contenidos exclusivos, moneda virtual, suscripciones y servicios para los usuarios que juegan en línea.

Para graficar el viraje de la industria, de cada cinco dólares que Take-Two obtuvo por ingresos durante el último trimestre informado, aproximadamente cuatro provinieron del llamado “gasto recurrente del consumidor”, que incluye compras dentro de los juegos, moneda virtual, contenidos adicionales y otros servicios. El dato corresponde al conjunto de negocios de la compañía y no exclusivamente a GTA.

24 NEW GTA 6 screenshots revealed in reviews. pic.twitter.com/rzpOa0Jkm8 — GTA 6 Countdown (@GTAVI_Countdown) November 18, 2026

GTA V: el antecedente exitoso

El desembolso de Rockstar para su última entrega no fue un salto al vacío. El éxito de GTA V, lanzado en 2013, le permitió a la compañía contar con un antecedente comercial extraordinario para proyectar los ingresos de su nuevo lanzamiento.

En aquel caso, la empresa informó que durante los primeros tres días se habían vendido copias por más de 1.000 millones de dólares, lo que convirtió al juego en uno de los productos de entretenimiento que más rápidamente alcanzaron esa cifra. Ese monto fue aproximadamente cuatro veces superior a las estimaciones sobre la inversión inicial destinada a su desarrollo y comercialización.

Trece años después, GTA V sigue aportando ingresos. Según la compañía, acumula casi 235 millones de unidades comercializadas en sus distintas plataformas. Además, los productos de la franquicia GTA generaron aproximadamente 825 millones de dólares de ingresos durante el ejercicio fiscal 2026 de Take-Two, de acuerdo con un cálculo basado en su balance anual.

El impacto de GTA VI sobre las ventas de consolas y la industria del entretenimiento

El lanzamiento de GTA VI también podría impulsar las ventas de PlayStation 5 y Xbox Series X/S, además de controles, auriculares y otros accesorios. La consultora Newzoo proyecta que el gasto mundial en videojuegos completos para consolas crecerá 17,5% durante 2026, impulsado por la llegada de GTA VI.

En Estados Unidos, Circana espera que el mercado de videojuegos alcance los u$s 62.800 millones este año, un crecimiento del 3% que permitiría superar el récord de 2021.

La expectativa también se refleja en las intenciones de compra: según un relevamiento de Circana, el 29% de los jugadores estadounidenses de consolas y computadoras manifestó su intención de adquirir GTA VI, el nivel más alto registrado por la consultora para un videojuego.

Cuánto cuesta jugar GTA VI en la Argentina

Los argentinos que quieran jugar GTA VI deberán afrontar un desembolso considerable. La edición estándar tiene un precio de u$s 79,99 en PlayStation Store, mientras que la tienda argentina de Xbox ofrece el mismo videojuego a $113.299. En ambos casos, el importe final depende de los impuestos y recargos aplicables al medio de pago utilizado.

Sin embargo, el principal obstáculo para quienes todavía no cuentan con una consola compatible puede ser el precio del hardware. Un relevamiento realizado el 16 de noviembre por Sinapsis GG encontró que un mismo paquete de PlayStation 5 Digital costaba entre $1.599.999 y $1.899.999 en cinco cadenas comerciales argentinas.

De ese modo, comprar una PlayStation 5 Digital y una copia de GTA VI puede representar una inversión cercana a $1,75 millones, tomando como referencia la oferta más económica relevada y un precio estimado del videojuego de $154.500.

El lanzamiento también abre expectativas entre los comercios de tecnología, que podrían beneficiarse de una mayor demanda de consolas, controles y accesorios.

Por Álvaro Maté/La Capital