México venció 1-0 a Corea del Sur por la segunda fecha del Grupo A del Mundial 2026, aseguró su clasificación a la siguiente ronda y se quedó con el primer puesto de la zona gracias al criterio de desempate olímpico. En un encuentro con pocas situaciones de peligro, Luis Romo marcó el único gol de la noche para darle al conjunto dirigido por Javier Aguirre un nuevo triunfo tras el debut ante Sudáfrica.
México le ganó a Corea del Sur y se clasificó primero en el Grupo A
México le ganó 1-0 a los asiaticos por la segunda fecha del la Copa del Mundo y aseguró la cima en su zona.
19 de junio 2026 · 00:16hs
Con este resultado, el Tri llegará a la última fecha con el liderazgo asegurado y cerrará su participación en la fase de grupos frente a República Checa. Los asiatcos, que habían comenzado el torneo con una victoria sobre el equipo europeo, buscará la clasificación cuando enfrente a Sudáfrica en un duelo decisivo.