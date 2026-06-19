México le ganó a Corea del Sur y se clasificó primero en el Grupo A

México le ganó 1-0 a los asiaticos por la segunda fecha del la Copa del Mundo y aseguró la cima en su zona.

México venció 1-0 a Corea del Sur por la segunda fecha del Grupo A del Mundial 2026, aseguró su clasificación a la siguiente ronda y se quedó con el primer puesto de la zona gracias al criterio de desempate olímpico. En un encuentro con pocas situaciones de peligro, Luis Romo marcó el único gol de la noche para darle al conjunto dirigido por Javier Aguirre un nuevo triunfo tras el debut ante Sudáfrica.