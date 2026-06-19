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México le ganó a Corea del Sur y se clasificó primero en el Grupo A

México le ganó 1-0 a los asiaticos por la segunda fecha del la Copa del Mundo y aseguró la cima en su zona.

19 de junio 2026 · 00:16hs
México se aseguró el primer lugar de su grupo.

México se aseguró el primer lugar de su grupo.

México venció 1-0 a Corea del Sur por la segunda fecha del Grupo A del Mundial 2026, aseguró su clasificación a la siguiente ronda y se quedó con el primer puesto de la zona gracias al criterio de desempate olímpico. En un encuentro con pocas situaciones de peligro, Luis Romo marcó el único gol de la noche para darle al conjunto dirigido por Javier Aguirre un nuevo triunfo tras el debut ante Sudáfrica.

Con este resultado, el Tri llegará a la última fecha con el liderazgo asegurado y cerrará su participación en la fase de grupos frente a República Checa. Los asiatcos, que habían comenzado el torneo con una victoria sobre el equipo europeo, buscará la clasificación cuando enfrente a Sudáfrica en un duelo decisivo.

Los locales y los surcoreanos sumaron de a tres en el estreno y van por la clasificación en el Mundial 2026.

Mundial 2026: México y Corea del Sur van por la clasificación a los 16avos de final

La Selección de México local en este mundial nuevamente.

Se acabó la espera: México y Sudáfrica abren el Mundial

México Corea del Sur Grupo Mundial 2026
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