Brasil juega con Haití ambos obligados a sumar

Este viernes, en Philadelphia, las selecciones de Brasil y Haití se medirán por el Mundial 2026. Arranca a las 21.30.

Brasil y Haití jugarán este viernes desde las 21.30 en el Philadelphia Stadium, en el marco de la segunda fecha del Grupo C del Mundial 2026. Ambos equipos buscarán un triunfo clave para pelear por su pase a la siguiente fase de la Copa Mundial de la FIFA.

Los dirigidos por Carlo Ancelotti, que llegaron con algunas dudas a la Copa del Mundo, empataron 1-1 ante Marruecos en el debut y enfrentarán a Haití con la obligación de sumar de a tres para mantener vivas las chances de clasificar como primeros del grupo. Por otro lado, Roger Ibáñez y Casemiro deberán tener cuidado porque fueron amonestados ante los africanos y en caso de que se repita se perderán el tercer partido.

Haití, el conjunto más débil del grupo, perdió 1-0 en su estreno contra Escocia y deberá medirse ante Brasil con la obligación de, por lo menos, sumar un punto. Pese a la derrota, tuvieron oportunidades de abrir el marcador y de empatar cuando ya iban perdiendo. En la previa, no perder ante los pentacampeones ya sería todo una hazaña.

La probable formación de Brasil vs. Haití, por el Mundial 2026

Alisson; Roger Ibáñez, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimaraes, Lucas Paquetá; Vinicius, Igor Thiago y Rapinha. DT: Carlo Ancelotti.

El posible once de Haití vs. Brasil, por el Mundial 2026

Johny Placide; Carlens Arcus, Romain Adé, Houboulang Mendes Delcroix; Martin Expérience, Dany Jean Jacques, Jeff Bellegarde, Louicius Don Deedson, Ruben Providence; Frantzdy Pierrot, Wilfried Isidor. DT: Sébastien Migné.

Escocia y Marruecos por el mismo grupo

Escocia y Marruecos jugarán desde las 19 en el Boston Stadium, en el marco de la segunda fecha del Grupo C. Ambos equipos buscarán un triunfo clave para pelear por su pase a la siguiente fase de la Copa Mundial de la FIFA.

Los europeos tuvieron un debut ganador ante Haití donde se impusieron 1-0, pero su nivel de juego no fue de lo mejor y los centroamericanos los complicaron en varias ocasiones. De todas maneras, aprovecharon el empate entre Marruecos y Brasil para sumar de a tres y llegar a esta fecha como punteros. Con el resultado a su favor, podrán jugar con la desesperación del conjunto africano.

Marruecos, semifinalista de Qatar 2022, empató en el debut ante Brasil, en lo que en los papeles representa el partido más peleado del grupo. De todas maneras, deberá ir a buscar el resultado ante un equipo escocés que cuenta con la tranquilidad de tener tres puntos.

Estados Unidos ante Australia

Estados Unidos y Australia se verán las caras este viernes desde las 16, en el Seattle Stadium, por la fecha 2 del Grupo D del Mundial 2026. Ambos equipos pudieron sumar de a tres en el debut de la Copa del Mundo y un triunfo en esta jornada casi que lo clasificará a la próxima instancia.

Estados Unidos se hizo fuerte ante su gente y en su país derrotó 4-1 a Paraguay con goles de Damian Bobadilla en contra, un doblete de Folarin Balogun y uno de Giovanni Reyna. El equipo dirigido por Mauricio Pochettino fue muy superior en todo momento a la Albirroja de Gustavo Alfaro, que nunca estuvo en partido.

Australia no se quedó atrás, también ganó en su debut y obtuvo su primera victoria en una Copa del Mundo por primera vez desde Alemania 2006. En Vancouver, y con golazos de Nestory Irankunda y Connor Metcalfe, Los Socceros derrotaron 2-0 a Turquía y alcanzaron la línes de Estados Unidos, aunque está por debajo por diferencia de gol.