Economía de Entre Ríos: crecimiento moderado en 2025, desaceleración en 2026

Informe del CEER marca un crecimiento de a economía moderado en 2025 y advierte estancamiento y desaceleración en el primer semestre de 2026

El Consejo Empresario de Entre Ríos (CEER) difundió un informe que detalla la evolución económica provincial entre finales de 2023 y el primer trimestre de 2026.

A través de diversos indicadores, se examina el desempeño dispar de sectores clave como la molienda de granos, la industria aceitera y la faena ganadera, donde sobresale el liderazgo avícola. Asimismo, el estudio evalúa el consumo energético, la venta de combustibles y el mercado automotor como reflejos de la demanda interna. Finalmente, se aborda la fragilidad del empleo privado registrado y la recaudación fiscal en un contexto de desafíos logísticos y climáticos.

En detalle

El Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales (IIES) del Consejo Empresario de Entre Ríos presenta un informe cuyo análisis se basa en el Indicador Sintético de Actividad Económica de Entre Ríos (ISAEER), elaborado por la Dirección General de Estadísticas y Censos de Entre Ríos (DGEC), e incluye además el comportamiento de distintas variables representativas de los principales sectores productivos y económicos de la provincia.

De acuerdo con el ISAEER, Entre Ríos registró en diciembre de 2025 un crecimiento interanual del 1,2%, manteniendo la tendencia positiva iniciada a fines de 2024 y en línea con la evolución de la actividad económica nacional. No obstante, las variaciones positivas observadas a lo largo del año fueron perdiendo intensidad, lo que evidencia una desaceleración del ritmo de crecimiento hacia el cierre del período analizado.

En cuanto al complejo agroindustrial, con datos a marzo de 2026 se destacó el crecimiento de la molienda de trigo y soja, con incrementos del 6,7% y del 2,1%, respectivamente.

En contrapartida, la molienda de arroz —actividad en la que Entre Ríos concentra más del 70% respecto del total nacional— registró una caída interanual del 15%. Asimismo, la industria aceitera fue uno de los sectores más afectados, con una disminución del 46%, situación explicada por una combinación de factores, entre ellos una menor disponibilidad de materia prima, mayores costos de producción y modificaciones en los incentivos vinculados a la exportación.

Por su parte, Entre Ríos reafirmó su liderazgo nacional en la faena avícola, concentrando el 52% respecto del total nacional y registrando un crecimiento del 9%.

La faena porcina también mostró un importante dinamismo, con un incremento del 23%. En contraste, la faena bovina registró una caída del 8%, en línea con la tendencia observada a nivel nacional y asociada a la reducción del stock ganadero como consecuencia de diversos eventos climáticos adversos.

Consumo

Los indicadores vinculados al consumo y la actividad productiva reflejaron, en términos generales, un comportamiento favorable. Mientras que el consumo total de energía eléctrica aumentó un 1%, el consumo de gas registró una suba del 10%. Asimismo, el consumo total de combustibles creció un 7% interanual, impulsado principalmente por el incremento en la demanda de gasoil grado 3.

Por otro lado, el patentamiento de vehículos mostró una mejora del 2% respecto del mismo mes del año anterior, en un contexto de mayor estabilidad macroeconómica y recuperación de las condiciones de financiamiento para la adquisición de bienes durables.

No obstante, el mercado laboral formal continúa mostrando señales de debilidad. El empleo asalariado privado registrado presentó una caída interanual del 1% en marzo de 2026, reflejando un escenario de estancamiento y limitadas posibilidades de generación de nuevos puestos de trabajo.

En este contexto, el informe concluye que la economía entrerriana continúa mostrando una evolución positiva sustentada principalmente en el desempeño de sus principales cadenas agroindustriales.

Sin embargo, la debilidad del mercado laboral formal y la contracción observada en algunos sectores industriales sugieren la necesidad de mantener una mirada prudente sobre la evolución de la actividad económica en los próximos meses. "La consolidación del crecimiento dependerá, en gran medida, de la recuperación de los sectores más rezagados, la estabilidad de los costos de producción y la capacidad de sostener la inversión y el empleo en un contexto económico que aún presenta importantes desafíos", se indicó desde el CEER.

Informe en datos

1. Indicadores de Producción e industrialización de granos (Datos a marzo de 2026)

Molienda de soja: Se procesaron 28.620 toneladas (tn) , lo que representa un aumento interanual del 2,1% , aunque con una caída mensual del 17,3%.

Se procesaron , lo que representa un aumento interanual del , aunque con una caída mensual del 17,3%. Molienda de trigo: Alcanzó las 14.519 tn , con un incremento del 6,7%

Alcanzó las , con un incremento del Molienda de arroz: Registró 71.329 tn , lo que implica una caída del 14,8% .

Registró , lo que implica una caída del . Producción de aceite de soja: Sufrió una fuerte retracción del 46%., afectada por la menor disponibilidad de materia prima y mayores costos.

Sector Pecuario (Faena a marzo de 2026)

Faena avícola: Alcanzó los 33,6 millones de aves , con un crecimiento del 9%. Entre Ríos concentra el 52% de la producción nacional en este rubro.

Alcanzó los , con un crecimiento del Entre Ríos concentra el 52% de la producción nacional en este rubro. Faena porcina: Se faenaron 38.895 cabezas , logrando un aumento del 23% .

Se faenaron , logrando un aumento del . Faena bovina: Registró 36.747 cabezas, lo que representa una caída del 8%, tendencia alineada con el escenario nacional tras periodos de sequía.

Trabajadores recibirán un incremento salarial en tres tramos.

2. Indicadores de Consumo Energía y Combustibles (Datos a marzo de 2026):

Energía eléctrica: El consumo total creció un 1% i.a. El consumo industrial aumentó un 5% y el comercial un 2%, mientras que el residencial cayó un 2%.

El consumo total creció un El consumo y el comercial un 2%, mientras que el residencial cayó un 2%. Gas: El consumo fue de 23.505 m³ , un 10% más que en el mismo mes del año anterior.

El consumo fue de , un que en el mismo mes del año anterior. Nafta (Grado 2 y 3): Cayó a 26.986 m³ , una disminución del 5% .

Cayó a , una disminución del . Gasoil (Grado 2 y 3): Registró un incremento del 9,6% i.a., alcanzando los 45.132 m³, impulsado por la actividad agroindustrial y logística.

Bienes Durables

Patentamiento de automotores: En marzo de 2026 se registraron 1.276 unidades, un 2% más y un notable incremento del 42% respecto al mes anterior.

3. Indicadores de Empleo

Empleo asalariado privado registrado: A marzo de 2026, la provincia contaba con 135.567 trabajadores, lo que representa una caída interanual del 1%. Este dato refleja un estancamiento en la generación de puestos de trabajo formales.

4. Otros Indicadores de Actividad y Fiscales