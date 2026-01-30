Uno Entre Rios | Ovación | Novak Djokovic

Novak Djokovic volvió a hacer historia y se metió en la final del Abierto de Australia

En un duelo de más de cuatro horas, a los 38 años Novak Djokovic derrotó a Jannik Sinner y se medirá en el partido decisivo ante Carlos Alcaraz.

30 de enero 2026 · 15:04hs
Novak Djokovic

Novak Djokovic, a un partido de su 25° título de Grand Slam.

El serbio Novak Djokovic (4°) consiguió un triunfo que parecía imposible ante el italiano Jannik Sinner (2°) y se metió en la final del Abierto de Australia, donde se enfrentará con el español Carlos Alcaraz (1°). Nole, que con 38 años sigue haciendo historia, se impuso por 3-6, 6-3, 4-6, 6-4 y 6-4, tras 4 horas y 9 minutos.

El serbio pudo sacar adelante un encuentro increíble, en el que estuvo casi siempre en desventaja y demostró tener una mente inquebrantable para poder salir siempre adelante. El momento bisagra del partido se dio en el quinto set, donde aprovechó la única chance de quiebre que tuvo y salvó las ocho oportunidades que tuvo su oponente.

La intendenta Rosario Romero recibió al CEO de Litoral Rugby, Carlos Fertonani, para hablar sobre la llegada de Capibaras XV a Paraná.

Capibaras XV será presentado en Paraná

El delantero entrerriano Nicolás Retamar reforzará la ofensiva del Calamar.

El uruguayense Nicolás Retamar seguirá su carrera en Platense

Luego del triunfo, que le permitió cortar con una racha de cinco caídas consecutivas ante Sinner, Djokovic confesó que “no encuentro palabras para ser honesto. Me parece increíble”, y añadió: “Me trae recuerdos de casi seis horas en 2012 contra Rafa (Nadal)”.

Con respecto a su impresionante actuación, aseguró que “esta era la única forma que tenía para ganarle, me había ganado los últimos cinco partidos. Tenía mi número y se lo tuve que cambiar”. Por último, destacó: “Tengo que agradecerle (a Sinner) y felicitarlo. Es un gran jugador y me llevó al límite. Hay que darle un aplauso a él también”.

Este domingo por la mañana Djokovic se enfrentará con Alcaraz en la final, donde buscará conseguir su 25° título de Grand Slam y el 11° en el Abierto de Australia, donde es el mayor ganador con amplia diferencia.

Cómo llegó Carlos Alcaraz a la final del Abierto de Australia

El español Carlos Alcaraz (1°) consiguió una victoria inolvidable en cinco sets ante el alemán Alexander Zverev (3°) y se metió en la final del primer Grand Slam del año. Alcaraz, que va en busca de su séptimo título de Grand Slam, se impuso por 6-4, 7-6(5), 6-7(3), 6-7(4) y 7-5, luego de 5 horas y 27 minutos de juego.

