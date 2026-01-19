Uno Entre Rios | Ovación | Novak Djokovic

Novak Djokovic debutó con un triunfo en el Abierto de Australia

En la Primera Ronda, Novak Djokovic derrotó al español Pedro Martínez por 6-3, 6-2 y 6-2. Ahora se enfrentará con el italiano Francesco Maestrelli.

19 de enero 2026 · 17:05hs
El tenista serbio Novak Djokovic (4°), venció este lunes al español Pedro Martínez por la primera ronda del Abierto de Australia 2026. En un partido que duró alrededor de dos horas, el diez veces campeón de este Grand Slam –el más ganador– derrotó por 6-3, 6-2 y 6-2, al español que ocupa el puesto número 71 del Ranking ATP.

En la próxima ronda, Nole se enfrentará al italiano Francesco Maestrelli que sufrió, pero venció al francés Térence Atmane por 6-4, 3-6, 6(4)-7, 6-1 y 6-1.

Este triunfo ante el español oriundo de Valencia significó el número 100 de Djokovic en torneos Grand Slam, haciendo historia en el tenis ya que nadie lo había podido lograr anteriormente.

Otros resultados en el Abierto de Australia

Otro de los cabezas de serie que debutó esta jornada fue el noruego Casper Ruud (12°) que derrotó en tres sets corridos al italiano número 76 del Ranking ATP, Mattia Bellucci, por 6-1, 6-2 y 6-4.

Además, el francés Alexander Müller derrotó al australiano Alexei Popyrin por 2-6, 6-3, 3-6, 7-6 (5) y 7-6 (4), el monegasco Valentin Vacherot le ganó al estadounidense Martin Damm Jr. por 6-4, 6-4 y 6-4, el francés Arthur Géa venció por 7-5, 7-6 (1) y 7-5 al checo Jiri Lehecka mientras que el australiano Rinky Hijikata derrotó 6-3, 6-3 y 6-1 al francés Adrian Mannarino.

Por su parte, el canadiense Denis Shapovalov le ganó 6-3, 7-6 (3) y 6-1 al chino Bu Yunchaokete, el español Jaume Munar derrotó 3-6, 6-2, 6 (5)-7, 7-5 y 6-3 al checo Dalibor Svrcina, el argentino Thiago Tirante venció 7-5, 6-2 y 6-2 al australiano Aleksandar Vukic, el croata Marin Cilic le ganó 6-0, 6-0 y 7-6(3) al alemán Daniel Altmaier, el suizo Stan Wawrinka derrotó 5-7, 6-3, 6-4 y 7-6 (4) al serbio Laslo Djere, el neerlandés Botic van de Zandschulp dio el golpe y venció al estadounidense Brandon Nakashima por 6-3, 4-6, 7-6 (1) y 7-6 (3), el polaco Kamil Majchrzak derrotó a 7-6 (2), 7-5, 3-6 y 7-6 (3) al británico Jacob Fearnley y el español Davidovich Fokina le ganó 6-2, 6-3 y 6-3 al austríaco Filip Misolic.

