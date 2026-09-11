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Lisandro Martínez marcó un gol y se burló de una leyenda del fútbol inglés

Manchester United debutó con una goleada en la Champions League. Lisandro Martínez aprovechó para responderle a un histórico del fútbol inglés.

11 de septiembre 2026 · 10:21hs
Lisandro Martínez marcó un gol y se burló de una leyenda del fútbol inglés

Lisandro Martínez se hizo presente en la red al anotar uno de los goles de la categórica victoria de Manchester United sobre Sabah por 4 a 0 en la primera fecha de la Champions League 2026/27. Luego del encuentro, el entrerriano le respondió a Jamie Carragher, leyenda del fútbol inglés que lo criticó cuando desembarcó en la Premier League.

El campeón del mundo con la Selección Argentina contestó con un ácido chiste al ser consultado por Micah Richards por el exdefensor de Liverpool. "Como defensor, ¿Solías ver a Jamie? ¿Y qué pensabas de él?" , fue la pregunta que el Carnicero aprovechó para apuntar contra su viejo detractor: "Como jugador, buena persona".

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¿De dónde viene la pica entre Lisandro Martínez y Carragher?

El ex defensor británico cuestionó el arribo del argentino a Manchester United en 2022 porque lo consideraba demasiado bajo para jugar como defensor central. "No es un mal jugador, pero para jugar a ese nivel de fútbol con esa altura, no me gustaría jugar junto a alguien que mide 1,75 como defensa central”, expresó Carragher, dichos por los cuales intentó arrepentirse meses más tarde por el gran nivel del entrerriano.

También hubo un palito para Richards (exlateral derecho de Manchester City) cuando preguntó por su favorito en el programa. "Ustedes saben, Thierry (Henry)", contestó Licha y subió la puesta cuando Carragher le preguntó por los defensores en el show de CBS: "Solo veo jugadores de calidad". La respuesta volvió a provocar las carcajadas de todos en el estudio.

Esta entrevista se dio minutos después del aplastante triunfo en Old Trafford sobre Sabah (Azerbaiyán), en el cual Martínez puso cifras definitivas a la victoria por cuatro goles de diferencia al sacar provecho de un rebote del área.

Lisandro Martínez Manchester United Premier League
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