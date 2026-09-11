Jorge Locomotora Castro invitó a pelear a Maravilla Martínez

El ex campeón mundial de peso medio destrozó al quilmeño en La Noche de TyC Sports y lo retó a subirse al ring. “Hizo una moneda en España y dice que el argentino tiene que cagar en un balde”, dijo.

Jorge Locomotora Castro se retiró del boxeo hace ya dos décadas , pero coqueteó con volver a subirse al ring. No por el espectáculo, el dinero ni el amor al deporte, sino por su bronca con Sergio Maravilla Martínez. Hace ya tiempo que los ex campeones del mundo se vienen trenzando públicamente por sus diferencias políticas y, en la última Noche de TyC Sports, el Roña no se guardó nada.

Al histórico peso medio le quedó la sangre en el ojo por las declaraciones de su colega sobre la situación de Argentina. “A este se le cayó la bombacha rosada. Este es un bocón porque habló, porque hizo una moneda allá en España y dice que el argentino tiene que cagar en un balde de plástico. No es así ”, explotó.

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Y aseguró que Maravilla se olvidó de sus orígenes humildes: “Yo fui pobre, como este, que salió de una villa, no es que salió de acá de la Capital Federal, de Recoleta. Salió allá de Quilmes y ahora dice que todos los ‘kukas’, todos los peronistas, tienen que cagar en un balde de plástico”.

Locomotora Castro invitó a pelear a Maravilla Martínez

Locomotora Castro invitó a pelear a Maravilla Martínez

Castro está muy involucrado con la política y se define como peronista. En 1996, fue concejal de su Caleta Olivia natal bajo el gobierno provincial de Néstor Kirchner, años después integró la Secretaría de Deportes de la Nación hasta la presidencia de Mauricio Macri y también la Subsecretaría de deportes del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

“Se metió con mi gente. Yo tengo 14 comedores, nueve merenderos, y cuando se metió con mi gente lo arruiné porque le quise pelear”, expresó en llamas. La respuesta de Martínez no tardó en llegar: “Me dijo ‘no, porque me duele mucho la rodilla…’. Y si te voy a pegar en la boca, no te voy a pegar en la rodilla”.

Consultado por Pablo Lamédica si realmente pensó en volver a ponerse los guantes para pelear con Maravilla o si se solamente se trató de una calentura pasajera, Castro fue sincero: “¡Sí, yo lo quería cagar a trompadas!”.