Franco Mastantuono convirtió su primer hat trick en la victoria de la Fiorentina por la Serie A

El elenco del argentino había comenzado 1-0 abajo ante Venezia como visitante, pero el ex River marcó por duplicado en un puñado de segundos para el 2-1. Luego consumó su hat-trick en el minuto 83.

La situación para Fiorentina había empezado una vez más torcida. En medio de la crisis de inicio de la temporada que derivó en la salida del entrenador Fabio Grosso luego de apenas cuatro partidos, la Viola caía desde los 22 minutos de partido ante Venezia hasta que apareció Franco Mastantuono: se lució con un doblete en menos de un minuto y consumó el primer hat-trick de su carrera en el triunfo por 4-2.

El argentino que arribó a préstamo desde Real Madrid tomó la pelota bien abierto por el sector derecho, encaró al belga Richie Sagrado y se metió hacia adentro: sacó un zurdazo rasante al palo más cercano que sorprendió al arquero Filip Stankovic . Era el 1-1 a los 28 minutos y 4 segundos de acción en el Stadio Pierluigi Penzo en el duelo inaugural de la 4ª fecha de la Serie A .

Pero el futbolista de 19 años, que contabilizó su cuarta titularidad consecutiva en cinco juegos disputados desde su llegada a la Fiorentina —todas en Serie A, solo fue suplente por Copa Italia—, tenía un as bajo la manga para cambiar el curso del resultado. Un despeje largo desde la defensa visitante se encontró con las dudas en el mediocampo del local. En ese contexto, el marcador Ridgeciano Haps se resbaló, el delantero Beto la empujó para sacar la contra y Mastantuono corrió junto a él.

Si bien hubo una indecisión que frenó esa clara chance, el argentino se hizo cargo de la pelota, hizo pasar a todos de largo y definió con un tiro abierto rasante para el 2-1. El reloj indicaba 29 minutos y 41 segundos. Apenas 97 segundos de diferencia entre un tanto y el otro. Su última participación directa en un gol fue el 20 de enero, cuando convirtió contra el Mónaco por Champions con el Real Madrid.

Franco Mastantuono convirtió su primer hat trick como futbolista profesional

Franco Mastantuono convirtió su primer hat trick en la victoria de la Fiorentina por la Serie A Fiorentina

Ya en el complemento, Fiorentina aumentó la diferencia de la mano de otro argentino: Mateo Pellegrino concretó una notable corrida que inició atrás de mitad de cancha y terminó con una sublime definición de zurda dentro del área para el 3-1. El delantero, con pasado en Vélez, Estudiantes (LP) y Platense, venía de estrenarse en las redes con la casaca de la Viola en la derrota por 2-1 contra Torino. El atacante de 24 años llegó desde el Parma en la presente temporada en un traspaso que superó los 22 millones de euros.

Con el resultado a favor, Fiorentina impuso las condiciones en el encuentro y Franco Mastantuono consumó el primer hat-trick de su carrera profesional en el minuto 83. Nicolò Fagioli se lució con un exquisito pase por arriba de la defensa para que el argentino controle dentro del área. El arquero Filip Stankovic logró tapar el disparo del ex River Plate, pero la pelota rebotó en su cara y se metió bajo los tres palos para el 4-1. El técnico sacó al joven de 19 años un puñado de minutos después, para la ovación de la parcialidad visitante. Antoine Hainaut convirtió el 4-2 definitivo.

De esta manera, el flamante entrenador Paolo Vanoli inició su ciclo en la Fiorentina con un triunfo que lo depositó en la 15° ubicación de la Serie A. Fue la primera victoria de la Viola en el torneo.

Franco Mastantuono convirtió su primer hat trick en la victoria de la Fiorentina por la Serie A

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Mastantuono debutó de forma oficial con la camiseta de Fiorentina al ingresar desde el banco de suplentes en el triunfo por 4-1 sobre el Benevento por la Copa Italia, donde registró su primera media hora de juego. El argentino se asentó como una fija en el once inicial y fue titular en los cuatro partidos de la Serie A, aunque los resultados no acompañaron.

El estreno por la liga terminó con una contundente goleada por 4-0 ante la Roma en el Estadio Olímpico, donde fue reemplazado a los 63 minutos. El mediocampista no pudo ocultar su enojo después de aquella derrota y explotó en el banco de suplentes. La mala racha se acentuó al caer por 3-0 contra Frosinone en Florencia, en un duelo que el ex volante ofensivo de River Plate completó los 90 minutos.

En la derrota por 2-1 contra Torino en condición de local, Mastantuono tuvo una oportunidad clara a los dos minutos de juego, pero no logró aprovecharla y fue sustituido en el entretiempo, una modificación que llamó la atención en un partido decisivo para el futuro del entrenador. La caída terminó de sellar la destitución de Fabio Grosso.

Las dos conquistas de Mastantuono en el duelo contra el Venezia representan gran parte de sus goles en Europa, ya que con la camiseta del Real Madrid solo logró marcar en tres oportunidades. En sus 35 presentaciones con el cuadro Merengue tras su arribo desde River Plate, Franco le convirtió al Levante por La Liga de España (23 de septiembre de 2025), por Copa del Rey al Albacete (14 de enero de 2026) y al Mónaco por la UEFA Champions League (20 de enero de 2026).

Su gol contra el cuadro del Principado era su última participación directa en una conversión, ya que su única asistencia vestido de blanco fue en septiembre de 2025 ante el Kairat Almaty. Tras la llegada de Mourinho y la falta de lugar en el plantel, Real Madrid optó por la salida a préstamo de Mastantuono, con el objetivo de que sume rodaje y reencuentre su mejor versión en el fútbol italiano.