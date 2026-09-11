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El Turismo Carretera abre la Copa de Oro en San Luis

Con Mariano Werner entre los 13 pilotos habilitados, se inicia el minitorneo del Turismo Carretera en el autódromo Rosendo Hernández.

11 de septiembre 2026 · 18:00hs
El Turismo Carretera arranca el minitorneo que tendrá cinco fechas de aquí a fin de año.

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El Turismo Carretera visita el Autódromo Rosendo Hernández de San Luis para llevar a cabo la 11ª fecha del campeonato 2026, que representa el inicio de la Copa de Oro. La competencia en el trazado puntano cuenta con un total de 53 inscriptos en pista. Juan Martín Trucco (Dodge Challanger) viene de ganar en la última cita en Paraná mientras que Jonatan Castellano (Dodge Challenger) llega a esta carrera como líder.

Mariano Werner es uno de los candidatos.

Mariano Werner es uno de los candidatos.

Hoy habrá dos tandas de ensayos, mientras que desde las 16 será la clasificación. La undécima fecha tiene 53 inscriptos, uno más que en Paraná, ya que se incorpora Marcos Castro luego de una fecha de ausencia.

El piloto de Paraná seguirá a bordo del Ford con el cual arrancó la actual temporada.

Mariano Werner no cambia de auto para el inicio de la Copa de Oro

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Con los resultados de la Etapa Regular, la Copa de Oro ya tiene su primer encuadre de posiciones definido: Jonatan Castellano (Dodge) con 15 puntos; Agustín Canapino (Chevrolet), Otto Fritzler (Mercedes), Mariano Werner (Ford) y Facundo Chapur (Torino), 8; José Manuel Urcera (Mercedes), Marcos Landa (Chevrolet), Christian Ledesma (Chevrolet), Mauricio Lambiris (Ford), Hernán Palazzo (Toyota) y Juan Pablo Gianini (Ford), no suman puntos, todavía.

La última vez que la categoría visitó este trazado fue en el mismo contexto: el inicio de los play offs. Aquella contienda terminó con victoria de Agustín Canapino, en lo que significaría su primer gran paso rumbo a la consagración en 2025. El podio, en tanto, lo completaron Julián Santero y Santiago Mangoni.

El TC corrió por primera vez en el trazado puntano el 20 de abril de 2003 –año de la inauguración– sobre el circuito "Rosendo Hernández" un trazado de 4.612 metros y el triunfo fue para Omar Martínez con un Ford. Luego se reformó su trazado a la forma utilizada actualmente y se siguió visitándolo hasta la actualidad.

Cabe destacar que Werner arranca su 9ª Copa de Oro consecutiva con el mismo Mustang con el que ganó en Termas, uno de sus dos arribos entre los cinco primeros de la Final; el otro fue 5º en Paraná. Al momento, Mariano terminó todas las carreras del año, pero le costó en clasificación, ya que sólo en Viedma (3º) figuró en el “top 3” y nunca resultó el mejor Ford en esa instancia.

Mariano Werner es candidato

Mariano Werner (Ford Mustang), Agustín Canapino (Chevrolet Camaro), Facundo Chapur (Torino) y Otto Fritzler (Mercedes-Benz) inician el camino hacia la Copa con el triunfo en el bolsillo que les permite, a priori, llegar al Gran Premio Coronación del 6 de diciembre en La Plata sin el compromiso de tener que ganar.

Distinto es el caso de Jonatan Castellano (Dodge Challenger), quien se adjudicó la Etapa Regular; José Manuel Urcera (Mercedes-Benz); Marcos Landa (Chevrolet Camaro); Christian Ledesma (Chevrolet Camaro); Ignacio Faín (Torino); Matías Rossi (Toyota Camry); Mauricio Lambiris (Ford Mustang); Hernán Palazzo (Toyota Camry) y Juan Pablo Gianini (Ford Mustang). Todos ellos sí o sí tienen que cumplir con el inciso 7 del artículo 2 del reglamento deportivo.

Turismo Carretera San Luis Mariano Werner Copa de Oro
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