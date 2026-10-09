Nelson Salinas, nuevo entrenador de la Selección Argentina de tiro con arco

El paranaense Nelson Salinas, reciente subcampeón por equipos en los Juegos Suramericanos 2026, asumirá la conducción del seleccionado nacional.

El deporte entrerriano suma un nuevo motivo de orgullo a través de Nelson Salinas. El arquero paranaense, que viene de conquistar la medalla de plata por equipos en los Juegos Suramericanos 2026, anunció que fue designado como nuevo entrenador de la Selección argentina de tiro con arco. De esta manera, iniciará una etapa diferente en su carrera, en la que pondrá su experiencia, sus conocimientos y su recorrido internacional al servicio de los deportistas que representan al país.

La noticia fue confirmada durante una entrevista con Elonce , en la que Salinas compartió sus sensaciones tras la conquista de la presea en la competencia continental y sorprendió al revelar que asumirá la conducción técnica del seleccionado nacional.

“Hoy me nombraron el nuevo entrenador del seleccionado argentino”, expresó el deportista, quien reconoció que la propuesta no apareció de un día para otro. Según explicó, la posibilidad de ocupar ese cargo había surgido aproximadamente un año atrás, aunque necesitó tiempo para analizarla y tomar una decisión que implicaba un cambio importante en su vida deportiva.

La designación representa un reconocimiento a su trayectoria dentro del tiro con arco argentino. Después de dedicar años a la preparación, la competencia y la búsqueda de resultados en el máximo nivel, Salinas tendrá ahora la responsabilidad de acompañar el crecimiento de otros atletas y contribuir al desarrollo de una disciplina que exige precisión, concentración, fortaleza mental y una preparación constante.

Un cambio importante después de años de competencia

Aceptar el desafío de convertirse en entrenador nacional no fue una determinación sencilla para el arquero entrerriano. La propuesta lo obligó a evaluar la posibilidad de dejar, o al menos modificar, su lugar como deportista de alto rendimiento para asumir nuevas responsabilidades dentro de la estructura del seleccionado.

Durante años, Salinas construyó su carrera a partir del esfuerzo cotidiano, los entrenamientos y la participación en competencias de diferentes niveles. La experiencia acumulada le permitió conocer desde adentro las exigencias de la disciplina, los desafíos que afrontan los atletas y la importancia del trabajo técnico para alcanzar el máximo rendimiento.

Por eso, la decisión de aceptar el cargo también implica trasladar a otra función todo aquello que aprendió a lo largo de su recorrido deportivo.

El nuevo entrenador tendrá la oportunidad de compartir con los integrantes del seleccionado los conocimientos adquiridos en la competencia, además de acompañarlos en los aspectos técnicos y mentales que forman parte de la preparación de un arquero de alto nivel.

La transición entre la competencia y la conducción técnica supone, además, una nueva manera de entender el deporte. Ya no se tratará solamente de buscar una buena actuación personal o alcanzar un resultado, sino también de contribuir al rendimiento colectivo y al desarrollo de los atletas que integren los equipos nacionales.

En ese sentido, la designación de Salinas abre una etapa que combina experiencia, formación y compromiso con el futuro del tiro con arco argentino.

La medalla de plata en los Juegos Suramericanos

El anuncio llegó en un momento especial para el deportista paranaense, que recientemente sumó una medalla de plata a su trayectoria en los Juegos Suramericanos 2026.

La competencia de tiro con arco se desarrolló en el hipódromo de Rosario, uno de los escenarios de la cita continental, que reunió a representantes de distintos países y puso en juego importantes resultados para las delegaciones participantes.

Salinas integró el equipo argentino que alcanzó la final de la prueba por equipos. En la definición por la medalla de oro, el conjunto nacional se enfrentó con Colombia, una de las principales potencias internacionales de la disciplina.

El cruce definitorio exigió al seleccionado argentino competir ante un rival de jerarquía, en una especialidad en la que cada lanzamiento puede resultar determinante y en la que la concentración resulta fundamental para sostener el rendimiento durante toda la prueba.