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El Rally Entrerriano llega a Crespo

Este fin de semana se disputa la segunda fecha del año por los caminos aledaños a Crespo. Este viernes se inician los reconocimientos de caminos.

30 de abril 2026 · 18:01hs
El certamen provincial va por la segunda fecha de su campeonato a Crespo.

El certamen provincial va por la segunda fecha de su campeonato a Crespo.

El Rally Entrerriano RUS visitará este fin de semana por segundo año consecutivo la ciudad de Crespo, que luego de un largo impasse retornó al calendario el año pasado con gran éxito. La segunda fecha del año se presentará desafiante, con caminos totalmente diferentes a los de la fecha anterior y cuatro pruebas especiales diferentes.

Rally Entrerriano
El Rally Entrerriano en Crespo.

El Rally Entrerriano en Crespo.

El epicentro de la carrera volverá a ser el Parque del Lago, que oficiará de Parque de Servicios y también albergará la Dirección de la Prueba. Los primeros equipos comenzaron a llegar a la Capital Nacional de la Avicultura este jueves, en tanto que la actividad comenzará este viernes por la mañana con la Verificación Administrativa. Al mediodía las tripulaciones comenzarán el reconocimiento de los tramos, mientras los equipos irán llevando los autos a la Técnica Previa. La actividad deportiva arrancará a las 16.30 con el Shakedown que nuevamente será en Colonia Jacobi y la primera jornada culminará con la largada promocional en la Plaza Sarmiento a las 20.

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Así será Crespo

Este sábado la Primera Etapa tendrá un total de cuatro tramos arrancando en Aldea San Rafael de 14,63 kilómetros a las 12.13, tramo que se repetirá a las 15.11, alternando con la PE Colonia Merou que con 13,11 kilómetros se correrá a la hora 12.43 y se repetirá a las 15.41, completando 55,48 kilómetros cronometrados.

El domingo la Segunda Etapa tendrá también cuatro tramos de velocidad esta vez sobre las PE Aldea San Miguel de 10,34 kilómetros que se correrán a las 8.58 y a las 11.59, la otra especial será Aldea Santa Rosa que con sus 13,11 kilómetros tendrá dos pasadas a las 9.26 y como Power Stage a las 12.27 completando 46,9 kilómetros en la etapa y un total de 102,38 kilómetros cronometrados totales.

Es para destacar una vez más el gran trabajo que vienen haciendo tanto la Municipalidad de Crespo, como todas las localidades afectadas a la carrera en un evento que volverá a generar un gran movimiento en la región.

Rally Crespo Caminos
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