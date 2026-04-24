La Selección Argentina Sub 23 debuta en el Mundial de sóftbol con fuerte presencia entrerriana

Argentina se mide este sábado con Nueva Zelanda en lo que será su presentación en Colombia. Varios jugadores nacidos en Entre Ríos juegan el equipo.

La ilusión mundialista se pone en marcha. La Selección Argentina Sub 23 de sóftbol masculino tendrá este sábado su esperado debut en la Copa Mundial de la categoría, que se disputa en Sincelejo hasta el 3 de mayo, con la participación de 12 selecciones de distintos puntos del planeta. El primer desafío será exigente: enfrentará a Nueva Zelanda desde las 12 (hora local), en un partido que puede marcar el rumbo en una fase de grupos corta y muy competitiva.

El conjunto nacional llega a la cita con argumentos sólidos. Viene de consagrarse campeón panamericano, un logro que fortaleció la confianza de un plantel joven pero con rodaje internacional. Esa combinación de presente exitoso y proyección a futuro alimenta la expectativa de un equipo que buscará trasladar su rendimiento al máximo escenario mundial.

Argentina Sub 23 ya está en Colombia y se prepara para el Mundial de sóftbol

Uno de los rasgos distintivos de este seleccionado es su marcado sello entrerriano, tanto en la conducción como en varios de sus protagonistas. El equipo es dirigido por el paranaense José Alberto Guerrinieri, quien encabeza un proceso que apuesta a la renovación sin perder competitividad. Bajo su conducción, Argentina ha logrado consolidar una identidad de juego que combina intensidad, disciplina táctica y desarrollo de talentos jóvenes.

El cuerpo técnico se completa con Mariano Montero, Gustavo Bertoli y Bruno Motroni, mientras que Luciano Benedetti se desempeña como médico del plantel y Laureano Martínez como jefe de equipo. Se trata de un grupo de trabajo que ha sostenido una línea de crecimiento en los últimos años, acompañando el desarrollo de una camada que ya empieza a destacarse en el ámbito internacional.

La lista de convocados refleja claramente esa apuesta al futuro. El plantel está integrado por Bogdan Becic, Julián Reitober, Nahuel Saenz, Pedro Martínez, Luciano Biondi, Tomás Pintos, Valentín Mata, Khalil Luna, Felipe Muñoz, Matías Clara, Joel Hidrogo, Joshua Poblette, Luca Talmon, Nahuel Ferrara, Francisco Nassivera y Genaro Correa.

Dentro de este grupo sobresalen algunos nombres que ya han dado el salto a la Selección Mayor, como Khalil Luna, Nahuel Saenz y Luciano Biondi. Su presencia aporta jerarquía, experiencia y liderazgo en momentos clave, factores determinantes en un torneo de estas características. Estos jugadores encarnan el puente entre el presente y el futuro del sóftbol argentino, consolidando una base que apunta a sostener al país en la élite internacional.

Los partidos de Argentina

Argentina integrará el Grupo A, una zona que promete alto nivel competitivo. Allí se medirá con potencias y equipos en crecimiento como Japón, Nueva Zelanda, República Checa, Colombia y Sudáfrica. La diversidad de estilos y trayectorias convierte a este grupo en uno de los más atractivos del certamen, con el agregado de enfrentar al conjunto local, que contará con el apoyo de su público.

El calendario del equipo nacional continuará el domingo ante Japón (19 horas), el lunes frente a República Checa (desde las 15, en el Estadio Eduardo Porras), el martes 28 contra Colombia (a las 22) y el miércoles 29 ante Sudáfrica (a las 15, nuevamente en el Estadio Eduardo Porras). Cada encuentro será determinante en la lucha por avanzar de fase.

En ese contexto, el debut frente a Nueva Zelanda adquiere una relevancia especial. En torneos cortos, donde el margen de error es mínimo, comenzar con una victoria puede resultar clave para encaminar la clasificación y ganar confianza de cara a los compromisos siguientes.

Con una base consolidada, un cuerpo técnico experimentado y una nueva generación que empuja con fuerza, la Selección Argentina Sub 23 inicia su camino mundialista con la ilusión intacta y el objetivo claro: ser protagonista y dejar su huella en el escenario internacional.