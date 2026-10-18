Este lunes comienza el Mundial de Canotaje en Gualeguaychú

La Costanera de Gualeguaychú concentra preparativos deportivos, técnicos y logísticos para el evento que inicia este lunes.

Gualeguaychú comenzó este sábado las acreditaciones presenciales del Mundial de Canotaje de Maratón 2026 , que reunirá a deportistas y delegaciones de más de 40 países de Europa, América, Asia, África y Oceanía. La ciudad ya vive el movimiento propio de un acontecimiento de alcance internacional, con la llegada de atletas, equipos técnicos y representantes de las distintas delegaciones.

El centro de acreditación funciona desde las 8:30 h en la Oficina de Turismo de la zona de los Obeliscos, en la Costanera, y continuará operativo este domingo en el mismo horario y lugar. El procedimiento se realiza mediante la plataforma Ralvy Eventos y contempla la emisión de más de 1.000 credenciales hasta el miércoles 21, inclusive.

El registro comprende a deportistas, entrenadores, jueces, jefes de equipo, personal técnico, voluntarios y representantes de prensa. Para quienes no cuentan con una fotografía, se dispuso un sector específico para tomarla y completar el trámite. En el mismo espacio se realizan los procedimientos de control antidopaje, a cargo de la agencia designada, de acuerdo con los protocolos establecidos para la competencia.

Como parte de la preparación de la delegación nacional, la Federación Argentina de Canoas (FAC) entrega a los atletas argentinos indumentaria deportiva para la competencia, que incluye campera, remera y pantalón.

Magdalena Garro y un nuevo logro junto a sus compañeras.

Costanera de Gualeguaychú

Durante la mañana de este sábado continúan llegando atletas de distintos países. También arribaron los representantes de los patrocinadores oficiales vinculados a las embarcaciones y se encuentran en el predio los contenedores que las transportan.

En paralelo, los equipos de organización trabajan en los ajustes técnicos para la televisación del evento y en los últimos detalles de acondicionamiento de los espacios destinados a las competencias y las actividades complementarias.

La Costanera también comienza a ofrecer propuestas para deportistas, acompañantes y visitantes, con la instalación de puestos de venta de merchandising, embarcaciones y accesorios para la práctica del remo. Además, el Club Regatas estará a cargo de las cantinas, que brindarán servicios a quienes concurran al predio durante las distintas jornadas.

Como parte de la recepción, los atletas reciben una bolsa de bienvenida que incluye un antifaz alusivo a la Fiesta Nacional distintiva de Gualeguaychú, el Carnaval del País; una pulsera con código QR para acceder a los museos municipales —que cuentan con audioguías en español e inglés—; un plano turístico y barras proteicas. La iniciativa busca acercar a las delegaciones a la identidad cultural y al patrimonio de Gualeguaychú durante su estadía.

Una semana de competencias internacionales

La agenda deportiva comenzará el lunes 19 de octubre con las pruebas individuales de la categoría Máster y continuará el martes 20 con las competencias grupales. Ambas jornadas contemplan también instancias de clasificación de paracanotaje.

El miércoles 21 está prevista la carrera de paracanotaje, con una duración estimada de dos horas al mediodía. Ese día, a las 10 h, se realizará la reunión de jefes de equipo en el Centro de Convenciones, mientras que a las 18 h tendrá lugar la ceremonia de apertura "Gualeguaychú abraza al mundo" en la Costanera, frente a la Plaza de los Amigos.

El jueves 22 comenzarán las pruebas de short race, carreras individuales de corta distancia. Desde el viernes 23 hasta el domingo 25 se disputarán las pruebas de larga distancia, en modalidades individuales y dobles, para mujeres y varones.

Las premiaciones se desarrollarán a lo largo del programa, con entrega de medallas cada dos o tres competencias. La última jornada incluirá carreras hasta las 15 h y la ceremonia de clausura está prevista para las 17 h.

El cronograma contempla, además, actividades para las delegaciones. El martes por la noche se realizará la fiesta de cierre de los equipos Máster en Cubata Bar, con acceso gratuito mediante credencial. El viernes habrá un agasajo para directivos de la Federación Internacional en Las Magnolias Bodega Boutique, con una asistencia estimada de entre 50 y 60 personas.