El palista del CAE afrontará el Mundial de Canotaje del 19 al 25 en la categoría Máster. El certamen marcará un hito para la disciplina, ya que será la primera vez que un país de Sudámerica recibirá a esta especialidad.

Eduardo “Pala” Suárez afrontará un desafío especial en el Campeonato Mundial de Canotaje de Maratón 2026 , que reunirá a deportistas de distintos países en Gualeguaychú, entre el 19 y el 25 de octubre. El representante del Club Atlético Estudiantes llegará a la cita internacional con una dificultad física por resolver: hace dos semanas sufrió un desgarro en el isquiotibial. Aun así, buscará competir de la mejor manera posible en una prueba de 19 kilómetros.

El certamen marcará un hito para la disciplina, ya que será la primera vez que un país de Sudamérica reciba el Mundial de esta especialidad. Se espera la presencia de alrededor de 800 palistas de más de 40 naciones, que competirán sobre el río Gualeguaychú en una cita que pondrá a Entre Ríos en el centro de la escena internacional del canotaje.

Para Suárez, la expectativa es doble: representar a Estudiantes en una competencia de primer nivel y hacerlo en un escenario que conoce por el calendario provincial. Sin embargo, el inconveniente físico modificó sus planes iniciales y lo obliga a evaluar cómo responde su cuerpo ante las exigencias de la carrera.

“En principio, la idea era ir a pelear lo más arriba posible, competir de la mejor manera”, contó Pala. Pero el desgarro apareció a dos semanas del Mundial y condicionó la preparación. “Ando un poco en recuperación”, explicó, sin perder de vista el objetivo de estar a la altura de una competencia que considera histórica para el deporte de la región.

Pala Suárez busca dar pelea en el río Gualeguaychú

En diálogo con UNO, el palista describió las características de la prueba y las dificultades que deberá afrontar. La regata tendrá un recorrido de 19 kilómetros, en un circuito de aproximadamente tres kilómetros y medio. Uno de los momentos más exigentes será el acarreo: los competidores deben bajarse de la embarcación y trasladarla corriendo por la costa durante unos 200 metros. “Eso se realiza cuatro veces”, detalló Suárez sobre una instancia que puede resultar determinante en el desarrollo de la carrera. La lesión representa un inconveniente particular para ese tramo, que exige esfuerzo físico fuera del agua. “Vamos ameterle lo mejor y a ver qué podemos sacar adelante”, sostuvo.

Aunque su intención inicial era pelear por los primeros puestos, sabe que deberá adaptarse a las condiciones con las que llegue a la competencia. La llegada del campeonato genera expectativas por la cantidad de deportistas y delegaciones que visitarán Gualeguaychú. La convocatoria incluirá categorías júnior, Sub-23, élite y máster, además de las pruebas correspondientes al Campeonato Panamericano de la especialidad.

Suárez destacó la dimensión de la convocatoria y la oportunidad que representa para la provincia. “Se esperan aproximadamente entre 700 y 1.000 deportistas”, estimó durante la entrevista. En su categoría, la máster, observó una importante participación, ya que los competidores pueden inscribirse de manera individual. “Lo lindo de todo esto es que se compite en el circuito que tenemos dentro de nuestro calendario provincial en Gualeguaychú”, señaló.

La llegada de delegaciones extranjeras también será una oportunidad para mostrar la ciudad y la provincia ante el mundo. Suárez consideró que los visitantes serán recibidos “con la mayor cordialidad” y destacó la importancia de que el deporte local pueda compartir escenario con representantes de distintas partes del planeta.

Una vida ligada al canotaje

La relación de Pala con el agua comenzó cuando tenía apenas 9 años. Desde entonces, el canotaje se convirtió en una actividad constante en su vida. “Lo practico desde que tengo 9 años ininterrumpidamente y siempre lo llevé adelante”, contó. Esa continuidad explica el lugar que ocupa hoy el deporte, tanto en su faceta competitiva como en su trabajo cotidiano dentro del club.

Su preparación se desarrolla en condiciones que, según explicó, no siempre son sencillas durante el invierno. El frío afecta la entrada en calor y la respuesta muscular, mientras que el viento, la lluvia y las tormentas eléctricas pueden impedir que se complete una sesión de entrenamiento.“No es lo mismo, el cuerpo no responde de la misma manera”, explicó al comparar las condiciones de los palistas argentinos con las de los europeos, que llegan desde el verano del hemisferio norte. Además, remarcó que la seguridad es una prioridad: ante la presencia de actividad eléctrica, no se puede salir al agua, lo que obliga a modificar la planificación.

La preparación para el Mundial, entonces, combina la exigencia deportiva con el cuidado de una lesión que todavía está en recuperación. Suárez sabe que no llegará en las condiciones ideales, pero mantiene la expectativa de competir y aprovechar una experiencia de dimensión internacional.

Proyecto en el cae

El desafío deportivo convive con otra iniciativa que lo tiene como protagonista en Paraná. Suárez trabaja en un proyecto para consolidar el canotaje como una actividad permanente en el Club Atlético Estudiantes, con la intención de sumar participantes y fortalecer el vínculo de la institución con el río. “Yo ya venía trabajando en temporadas de verano en el Club Estudiantes, y de la mano del presidente y la comisión directiva, tomamos la iniciativa de hacerlo permanente”, explicó.

Para Pala, el proyecto también responde a una característica de la ciudad: la relación todavía limitada de muchos paranaenses con el agua. “Paraná es una ciudad que le da bastante la espalda al río. Tenemos poco acceso al agua y los pocos accesos que tenemos los tendremos que optimizar de la mejor manera”, planteó.

La iniciativa comenzó a tomar forma en pleno invierno, una época que no suele ser la más sencilla para convocar a nuevos practicantes. Sin embargo, la respuesta superó las expectativas iniciales. El club incorporó materiales, entre ellos palas, y empezó a recibir a personas interesadas en acercarse a la actividad.

“Empezamos en pleno invierno, cosa que no es fácil, y la verdad que tuvimos una gran recepción desde el socio del club”, contó Suárez. Actualmente, maneja un grupo de entre 50 y 60 participantes activos, incluso antes del comienzo de la temporada de verano.

La propuesta no está cerrada exclusivamente a los socios. “Aquel que se quiera acercar, que no sea socio del Club Estudiantes, también puede preguntar por el deporte”, cerró Suárez.