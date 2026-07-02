A menos de 24 horas del duelo ante Cabo Verde por los 16vos de final, el plantel de la Albiceleste realizó la práctica en el predio del Inter Miami.

Lionel Scaloni despeja las dudas en el once de la Selección Argentina en el último entrenamiento antes de Cabo Verde

Luego de la conferencia de prensa de Lionel Scaloni , la Selección Argentina realiza su último entrenamiento en Miami a un día del encuentro ante Cabo Verde por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El entrenador termina de despejar las dos dudas en el once de cara al encuentro que se disputará a las 19.00 en el Miami Stadium.

Más allá de que el entrenador tiene en mente el equipo que saldrá a la cancha, en zona mixta no quiso confirmarlo ya que todavía no se lo había dicho a los jugadores. Lo que sí hizo fue asegurar que Cristian Romero , que no fue de la partida ante Jordania por un golpe en su rodilla derecha -la misma que se había lesionado a dos meses del Mundial- irá de arranque este viernes si continúa evolucionando como hasta el momento. " En principio está bien. Si sale a jugar es porque está disponible. Ha hecho entrenamientos bien, completos y evaluaremos entre hoy y mañana si sigue igual de bien ", declaró.

Las otras dudas pasaban por el centro del ataque y el lateral izquierdo. Lautaro Martínez y Julián Álvarez se debaten un lugar como acompañantes de Lionel Messi, mientras que Facundo Medina podría arrebatarle el lugar al experimentado Nicolás Tagliafico, que no jugó los primeros dos partidos por un leve desgarro. "Medina ha jugado y ha dado muestras de que está bien. Nico está recuperado y ha dado muestras de que está bien y eso para nosotros es fundamental. Cuando empezó el Mundial Nico había tenido algún problemita y estábamos con ciertas dudas, pero ahora estamos tranquilos en ese puesto".

Lionel Scaloni despeja dudas en el último entrenamiento de la Selección Argentina

Lionel Scaloni despeja las dudas en el once de la Selección Argentina en el último entrenamiento antes de Cabo Verde

El entrenamiento, que se está llevando a cabo en el predio de Inter Miami, es leve, sin demasiadas cargas teniendo en cuenta el exigente partido ante Cabo Verde. Además será una buena prueba para testear el calor y la humedad de Miami, dos factores a los que se refirió Scaloni en conferencia de prensa y que podrían afectar el normal desarrollo del encuentro.