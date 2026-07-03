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Mundial 2026: Egipto se impuso en los penales y espera por Argentina o Cabo Verde

Egipto avanzó a octavos de final del Mundial 2026 al eliminar a Australia. Su próximo rival saldrá del ganador de Argentina-Cabo Verde.

3 de julio 2026 · 18:29hs
Egipto se impuso en los penales y espera por Argentina o Cabo Verde

Egipto se impuso en los penales y espera por Argentina o Cabo Verde

Egipto clasificó a los octavos de final del Mundial 2026 tras derrotar a Australia por 4-2 en la definición por penales, luego de igualar 1 a 1 en los 120 minutos reglamentarios y suplementarios del encuentro disputado en Dallas. El conjunto africano espera por el ganador del duelo que sostendrán Argentina y Cabo Verde.

Golpeó Egipto de entrada

El elenco dirigido por Hossam Hassan logró abrir el marcador a los 12 minutos de la primera etapa gracias a un preciso cabezazo de Emam Ashour, quien capitalizó un centro de Karim Hafez tras una jugada preparada.

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A partir de la ventaja, Egipto monopolizó la posesión de la pelota y administró el desarrollo frente a un rival que apostó por el orden defensivo y las transiciones rápidas.

Australia había comenzado mejor el encuentro e incluso estuvo cerca de adelantarse con un potente remate de Cristian Volpato que se estrelló en el travesaño. Sin embargo, el gol africano modificó el trámite y obligó a los oceánicos a adelantar sus líneas en busca de la igualdad.

Igualdad de Australia, alargue y penales

El empate llegó a los nueve minutos del complemento de manera fortuita para los australianos. Mohamed Hany intentó despejar un centro enviado desde la izquierda, pero terminó desviando la pelota hacia su propio arco para establecer el 1 a 1. A partir de allí el partido ganó en intensidad, aunque ninguno de los dos equipos consiguió desnivelar en el tiempo reglamentario.

En el alargue, Egipto fue el equipo que más buscó la victoria. Mohamed Salah desperdició una clara ocasión en el inicio del suplementario y, sobre el cierre, Patrick Beach sostuvo a Australia con una notable intervención ante un cabezazo de Rami Rabia. Los oceánicos resistieron el dominio africano y llevaron la definición a los penales.

Desde los doce pasos, Egipto mostró mayor eficacia. Mahmoud Saber, Rami Rabia, Mohamed Salah y Hossam Abdelmaguid convirtieron sus ejecuciones, mientras que Australia falló dos disparos: Harry Souttar remató por encima del travesaño y Lucas Herrington también estrelló su intento en el horizontal. El 4-2 definitivo selló la clasificación de los africanos.

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Con este triunfo, Egipto se instaló en los octavos de final del Mundial 2026 y quedó a la espera de conocer a su próximo adversario, que saldrá del enfrentamiento entre Argentina y Cabo Verde.

Mundial 2026 Egipto Australia penales
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