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Mundial 2026: Inglaterra quiere terminar puntero del Grupo L

Desde las 18, el equipo de los Tres Leones se enfrentará con Panamá. Además, Croacia y Ghana se juegan su chance de seguir en el Mundial 2026.

27 de junio 2026 · 10:07hs
Harry Kane

Harry Kane, la esperanza de Inglaterra para ganar el Mundial 2026.

Panamá e Inglaterra jugarán desde las 18 en el New York-New Jersey Stadium, por la tercera fecha del Grupo L del Mundial 2026. El seleccionado centroamericano, ya eliminado, buscará cosechar sus primeros puntos en su historia frente a los británicos, que irán en busca de un triunfo que les sea suficiente para alcanzar el liderazgo del grupo.

Los Canaleros no supieron aprovechar las oportunidades generadas y cayeron por la mínima en las primeras dos fechas, imposibilitando su clasificación a 16vos de final. Irán en busca de hacer su primer gol o por qué no, el batacazo que les otorgue sus primeros puntos en la historia del certamen.

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Los Tres Leones jugaron un muy buen partido con Croacia en el que declararon sus intenciones de ir por su segunda Copa del Mundo, sin embargo, fueron incapaces de superar la férrea defensa de Ghana y es por eso que intentarán corregir su andar para ir por el liderazgo del grupo.

Croacia y Ghana se miden en Philadelphia

El otro duelo de la zona será el que protagonizarán paralelamente Croacia y Ghana, en el Philadelphia Stadium. El árbitro será el canadiense Drew Fischer.

El seleccionado europeo viene de vencer a Panamá y buscará una segunda victoria que le permita garantizarse la clasificación. Por otro lado, las Estrellas Negras están invictas, no recibieron goles y sueñan con liderar la zona.

El seleccionado croata va por una victoria que le permita alargar el último baile de su generación dorada.

El combinado ghanés venció 1-0 a Panamá y luego logró empatar sin goles con Inglaterra, consiguiendo llegar a la última fecha con chances de liderar el grupo.

Mundial 2026 Inglaterra Croacia Panamá
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