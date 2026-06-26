Lionel Scaloni confirmó que Messi no será titular ante Jordania El DT Lionel Scaloni brindó una conferencia en la previa al cruce de éste sábado, desde las 23, frente a los asiáticos en el cierre del Grupo J. 26 de junio 2026 · 20:03hs

AFA Lionel Scaloni habló en rueda de prensa. AFA Lionel Scaloni habló en rueda de prensa.

La Selección Argentina se prepara para cerrar el grupo J del Mundial 2026, en el que se clasificó primera con una fecha de antelación. El último partido de esta primera fase será este sábado, desde las 23 y por la pantalla de TyC Sports, frente a Jordania y en la previa, este viernes por la tarde el técnico del equipo, Lionel Scaloni, brindó una conferencia de prensa en el Dallas Stadium, sede del encuentro ante el combinado asiático.

Scaloni: “Messi va a ser suplente” “Antes que contestar... Me pongo un poco serio, le mando mucha fuerza al pueblo venezolano. No puedo creer las imágenes que se están viendo, es muy triste, difícil de explicar. Les mando un fuerte abrazo. Están pasando un momento difícil. Enrique, un placer que me hagas la pregunta y verlo acá. Le voy a contestar la pregunta: Leo va a ir al banco. Le contesto porque es usted. Sino, por ahí la esquivaría. Leo va a arrancar después, y el equipo lo tengo confirmado, pero lo diremos mañana”.

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El análisis sobre Jordania “Es una buena selección, que ha perdido con Argelia en los últimos minutos. Argelia se lo dio vuelta con dos balones parados, pero hasta ahí estaba parejo el partido. Y con Austria logró empatar y también se definió por jugadas. Es un buen rival, no nos confiamos. Cambiaremos algún matiz porque no serán los mismos jugadores que van a jugar, pero con la intención de tener la pelota y someter al rival con el balón. Tenemos que contrarrestar sus contragolpes porque tienen tres jugadores rápidos en la ofensiva. Ese será el plan de partido”.