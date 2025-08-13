Mónica Seles, leyenda del Deporte Blanco, sufre una enfermedad incurable

Mónica Seles, extenista estadounidense de origen serbio que supo ser la número uno del ranking WTA, reveló recientemente que padece una enfermedad autoinmune llamada miastenia gravis, que no tiene cura hasta el momento y genera debilidad y cansancio en los músculos voluntarios. La exdeportista de 51 años dijo que comenzó a experimentar los primeros síntomas cuando jugaba de forma recreativa.

"Estaba jugando con algunos niños o miembros de la familia, y fallaba una pelota. Yo pensaba, ‘estoy viendo dos pelotas’. Estos son obviamente síntomas que no puedes ignorar. Y, para mí, aquí es donde comenzó esto. Me tomó bastante tiempo asimilarlo y hablar abiertamente sobre ello, porque es algo que afecta bastante mi vida diaria", comentó Seles para el medio The Associated Press.

Luego de notar que los indicios de la enfermedad no cesaban, fue a consultar con un neurólogo sobre lo que estaba atravesando y finalmente se le diagnosticó dicha afección. "Hasta secarme el pelo se volvió muy difícil", sostuvo la ganadora de nueve Grand Slams, entre ellos, cuatro Australian Open, tres Ronald Garros y dos US Open. La norteamericana decidió hablar en vísperas del Abierto de los Estados Unidos para concientizar sobre su padecimiento.

La dura vida de Mónica Seles

Cabe destacar que Seles tuvo una vida bastante sufrida. Cuando tenía 19 años, una persona la atacó con un cuchillo en pleno partido de cuartos de final del Abierto de Hamburgo. El hombre, conocido como Gunther Parche, era fanático de Steffi Graf, tenista alemana que se disputaba el liderazgo del ranking mundial con la norteamericana, quien había ganado siete de los últimos ocho Grand Slams que se habían jugado en ese momento.

Una de las colegas que más la apoyó tras el atentado fue Gabriela Sabatini, ya que la argentina fue la única de 17 tenistas que se abstuvo de votar en contra de congelarle su ranking. "Ella pensó como persona, no con en el ranking, no pensó en los sponsors ni en el negocio. Ella es una persona diferente al resto de las jugadoras que estaban en el tour. Es muy humana, tiene valores. Hablé mucho con ella cuando volví al tour y después seguimos con una buena relación. Sé que es una persona a la que le gusta ayudar", relató Seles en su biografía.

"Jugamos por primera vez en Key Biscayne. Yo tenía 14 años y ella ya era una estrella. Desde el primer momento me trató muy bien, era una gran competidora. Podía ganar o perder, pero siempre mostraba mucho respeto", recordó la tenista sobre Gaby.