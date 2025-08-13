Uno Entre Rios | Ovación | Mónica Seles

Mónica Seles, leyenda del Deporte Blanco, sufre una enfermedad incurable

La estadounidense Mónica Seles, ex número uno del ránking de la WTA, padece miastenia gravis desde hace tres años.

13 de agosto 2025 · 17:04hs
La enfermedad que sufre Mónica Seles genera debilidad y cansancio en los músculos voluntarios.

La enfermedad que sufre Mónica Seles genera debilidad y cansancio en los músculos voluntarios.

Mónica Seles, extenista estadounidense de origen serbio que supo ser la número uno del ranking WTA, reveló recientemente que padece una enfermedad autoinmune llamada miastenia gravis, que no tiene cura hasta el momento y genera debilidad y cansancio en los músculos voluntarios. La exdeportista de 51 años dijo que comenzó a experimentar los primeros síntomas cuando jugaba de forma recreativa.

"Estaba jugando con algunos niños o miembros de la familia, y fallaba una pelota. Yo pensaba, ‘estoy viendo dos pelotas’. Estos son obviamente síntomas que no puedes ignorar. Y, para mí, aquí es donde comenzó esto. Me tomó bastante tiempo asimilarlo y hablar abiertamente sobre ello, porque es algo que afecta bastante mi vida diaria", comentó Seles para el medio The Associated Press.

Lo hecho por Ignacio Albónico es poco frecuente en la disciplina.

El gualeguaychuense Ignacio Albónico logró un histórico hoyo en uno en Estados Unidos

El PSG se impuso ante Tottenham en la final.

PSG venció por penales al Tottenham y se quedó con la Supercopa de Europa

Luego de notar que los indicios de la enfermedad no cesaban, fue a consultar con un neurólogo sobre lo que estaba atravesando y finalmente se le diagnosticó dicha afección. "Hasta secarme el pelo se volvió muy difícil", sostuvo la ganadora de nueve Grand Slams, entre ellos, cuatro Australian Open, tres Ronald Garros y dos US Open. La norteamericana decidió hablar en vísperas del Abierto de los Estados Unidos para concientizar sobre su padecimiento.

La dura vida de Mónica Seles

Cabe destacar que Seles tuvo una vida bastante sufrida. Cuando tenía 19 años, una persona la atacó con un cuchillo en pleno partido de cuartos de final del Abierto de Hamburgo. El hombre, conocido como Gunther Parche, era fanático de Steffi Graf, tenista alemana que se disputaba el liderazgo del ranking mundial con la norteamericana, quien había ganado siete de los últimos ocho Grand Slams que se habían jugado en ese momento.

Una de las colegas que más la apoyó tras el atentado fue Gabriela Sabatini, ya que la argentina fue la única de 17 tenistas que se abstuvo de votar en contra de congelarle su ranking. "Ella pensó como persona, no con en el ranking, no pensó en los sponsors ni en el negocio. Ella es una persona diferente al resto de las jugadoras que estaban en el tour. Es muy humana, tiene valores. Hablé mucho con ella cuando volví al tour y después seguimos con una buena relación. Sé que es una persona a la que le gusta ayudar", relató Seles en su biografía.

"Jugamos por primera vez en Key Biscayne. Yo tenía 14 años y ella ya era una estrella. Desde el primer momento me trató muy bien, era una gran competidora. Podía ganar o perder, pero siempre mostraba mucho respeto", recordó la tenista sobre Gaby.

Mónica Seles WTA Gabriela Sabatini Tenis
Noticias relacionadas
Las Panteritas no llegaban a cuartos de final desde el 2001, en el certamen de República Dominicana.

Las Panteritas, entre los ocho mejores del Mundial U21

Piojo Herrera habló sobre la rivalidad México versus Argentina: Estamos un escalón abajo.

Piojo Herrera habló sobre la rivalidad México versus Argentina: "Estamos un escalón abajo"

La escuela de fútbol infantil El Podio sufrió otro hecho de vandalismo.

La escuela de fútbol infantil El Podio sufrió otro hecho de vandalismo

Club de Regatas Corrientes: se desplomó el techo y el muro del estadio.

Club de Regatas Corrientes: se desplomó el techo y el muro del estadio

Ver comentarios

Lo último

El gualeguaychuense Ignacio Albónico logró un histórico hoyo en uno en Estados Unidos

El gualeguaychuense Ignacio Albónico logró un histórico hoyo en uno en Estados Unidos

Se recreó el caso del General Justo José de Urquiza en un Juicio por jurados

Se recreó el caso del General Justo José de Urquiza en un Juicio por jurados

PSG venció por penales al Tottenham y se quedó con la Supercopa de Europa

PSG venció por penales al Tottenham y se quedó con la Supercopa de Europa

Ultimo Momento
El gualeguaychuense Ignacio Albónico logró un histórico hoyo en uno en Estados Unidos

El gualeguaychuense Ignacio Albónico logró un histórico hoyo en uno en Estados Unidos

Se recreó el caso del General Justo José de Urquiza en un Juicio por jurados

Se recreó el caso del General Justo José de Urquiza en un Juicio por jurados

PSG venció por penales al Tottenham y se quedó con la Supercopa de Europa

PSG venció por penales al Tottenham y se quedó con la Supercopa de Europa

La UIER organiza su Jornada de la Industria para septiembre

La UIER organiza su Jornada de la Industria para septiembre

Cada vez más argentinos pagan con tarjetas de crédito las compras del súper

Cada vez más argentinos pagan con tarjetas de crédito las compras del súper

Policiales
Choque entre camiones en Ruta 11: los conductores resultaron ilesos

Choque entre camiones en Ruta 11: los conductores resultaron ilesos

Robo millonario en Chajarí: secuestraron dólares, pesos, un auto y armas en Buenos Aires

Robo millonario en Chajarí: secuestraron dólares, pesos, un auto y armas en Buenos Aires

Nuevos allanamientos por la causa Comedores en Concordia

Nuevos allanamientos por la causa Comedores en Concordia

Otra joven agente de policía intentó quitarse la vida

Otra joven agente de policía intentó quitarse la vida

Robaron un auto en Colonia Avellaneda y lo encontraron en el volcadero de Paraná

Robaron un auto en Colonia Avellaneda y lo encontraron en el volcadero de Paraná

Ovación
PSG venció por penales al Tottenham y se quedó con la Supercopa de Europa

PSG venció por penales al Tottenham y se quedó con la Supercopa de Europa

El gualeguaychuense Ignacio Albónico logró un histórico hoyo en uno en Estados Unidos

El gualeguaychuense Ignacio Albónico logró un histórico hoyo en uno en Estados Unidos

Club de Regatas Corrientes: se desplomó el techo y el muro del estadio

Club de Regatas Corrientes: se desplomó el techo y el muro del estadio

La escuela de fútbol infantil El Podio sufrió otro hecho de vandalismo

La escuela de fútbol infantil El Podio sufrió otro hecho de vandalismo

El concordiense Marcos Kremer palpitó el cruce con los All Blacks: Va a ser un gran partido

El concordiense Marcos Kremer palpitó el cruce con los All Blacks: "Va a ser un gran partido"

La provincia
Se recreó el caso del General Justo José de Urquiza en un Juicio por jurados

Se recreó el caso del General Justo José de Urquiza en un Juicio por jurados

La UIER organiza su Jornada de la Industria para septiembre

La UIER organiza su Jornada de la Industria para septiembre

Cada vez más argentinos pagan con tarjetas de crédito las compras del súper

Cada vez más argentinos pagan con tarjetas de crédito las compras del súper

La Vicegobernación capacitará en Boleta Única de Papel

La Vicegobernación capacitará en Boleta Única de Papel

Paraná Lee: la Editorial de Entre Ríos presente en la Feria del Libro

"Paraná Lee": la Editorial de Entre Ríos presente en la Feria del Libro

Dejanos tu comentario