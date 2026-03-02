Uno Entre Rios | Ovación | Banfield

Banfield se impuso con autoridad ante Aldosivi

Con dos golazos de Lautaro Gómez, Banfield se ganó por 2 a 0 ante el Tiburón, tomó aire con el promedio y se metió entre los ocho mejores de la Zona B.

2 de marzo 2026 · 23:35hs
Banfield se impuso de local.

Banfield se impuso de local.

De la mano de dos golazos de Lautaro Gómez, Banfield se impuso con autoridad ante Aldosivi y sumó un importante triunfo por 2-0 como local, para meterse entre los ocho mejores de la Zona B del Torneo Apertura.

El 10 la figura de Banfield

La figura de la cancha fue el 10 del Taladro, que con dos grandes voleas -una, a los 36 minutos del primer tiempo y, la otra, a los 28 del segundo-, sentenció el encuentro en favor de su equipo. De esta manera, los tres puntos sirvieron para que el conjunto de Pedro Troglio no sólo tome aire en la tabla de promedios, sino para además meterse entre los ocho mejores equipos de la Zona B, con ocho puntos. Para Aldosivi, en tanto, la derrota significó mantenerse en el fondo de la Zona B, así como también peligrosamente cerca del fondo en la tabla anual y la de promedios.

