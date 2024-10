Micaela Maslein, subcampeona del mundo en Croacia.

Micaela Maslein culminó en el segundo puesto junto con Alan Nielsen

Se llevó a cabo en el río Neretva

La competición, organizada por la Federación Internacional de Piragüismo desde 1988, se realizó en el río Neretva. El mismo nace en los Alpes Dináricos y en su descenso crea una gran garganta. Más adelante, se expande en un gran valle que provee valiosa tierra para la agricultura. A su vez, existe un gran lago cerca de Jablanica, creado para la acumulación de agua en el Neretva y, al menos, tres presas hidroeléctricas entre Jablanica y Mostar.

Sus declaraciones

UNO conversó con Micaela y le consultó sobre este nuevo logro en su carrera profesional. Asimismo, la palista reveló que no iba a competir. Pero una amiga la convenció de hacerlo y la decisión fue más que acertada. Seguidamente, se refirió a su rol de participante y entrenadora, donde destacó la gran performance de sus alumnas del Club Náutico Paraná. Por último, reflexionó sobre la actualidad de la disciplina en Entre Ríos e hizo hincapié en el poco apoyo que reciben desde los diferentes entes oficiales.

—Debut como Máster y lograste un subcampeonato, ¿cómo lo viviste?

—Con mucha alegría. Lo disfruté mucho, porque con mis amigos de canotaje todo el tiempo hacíamos chistes con entrar a la categoría Máster, porque esto significa que estás más grande. Este campeonato se hizo dos días antes que el de Élite y tiene un tinte bastante más relajado. La carrera estuvo muy buena. Éramos veinte K2 Mixto. Además, en el bote que ganó (Sudáfrica), había un palista de altísimo nivel, así que nos dimos el lujo de remar con semejante leyenda.

—Al principio no ibas a competir, ¿fue una decisión acertada aceptar el desafío?

—Así es. Viajaba al Mundial en carácter de jefa de equipo de la delegación y no se me había cruzado la idea de competir, más allá de que estaba entrenando con Brunella Pedrotti y Lara Abud, porque iba a trabajar y no quería descuidar eso. Pero a Magdalena Garro se le ocurrió que estaría bueno aprovechar y participar, teniendo en cuenta que el día que competía, no iba a interferir en el trabajo con el grupo. La decisión fue totalmente aceptada, así que agradezco haber podido competir y vivir esa experiencia. Lo disfruté muchísimo y la medalla es realmente hermosa.

—Te tocó ser parte de la competencia y dirigir, ¿cómo es estar de los dos lados?

—Ya había estado varios años formando parte de la delegación como palista en varias competencias. Pero esta fue la primera vez que me tocaba ir a cargo del grupo en un evento internacional. Hace tres años que soy entrenadora del Club Náutico Paraná y esta vez me tocó viajar representado a la Comisión de Maratón de la Federación Argentina de Canoas, de la que formo parte para dar una mano en la disciplina. Al principio, tenía miedo de aceptar el desafío, más que nada, porque no manejo el inglés para resolver algunas situaciones. Pero no me arrepiento para nada de la experiencia que tuve. Siento que aprendí un montón y no estuvo tan difícil como creía. Todo marchó muy bien y tuve la oportunidad de acompañar bien de cerca a mis dos deportistas, Bruella Pedrotti y Lara Abud. Eso fue muy importante y creo que para ellas también.

—Brunella Pedrotti y Lara Abud obtuvieron excelentes resultados, ¿a qué se debe?

—Las chicas entrenaron muchísimo para estar en el Mundial y representarnos de la mejor manera. Para Lara, fue su tercer Mundial y no para de crecer año a año, demostrando que su compromiso con el deporte vale la pena. Por su parte, Brunella, con 15 años, asumió el desafío de sumarse con su compañera y se metieron entre las diez mejores del mundo, compitiendo en un grandísimo nivel a la par de grandes potencias.

—Desde tu basta trayectoria como palista, ¿qué falta para que este deporte adquiera más relevancia en Entre Ríos?

—El canotaje en Entre Ríos está muy bien posicionado a nivel país. En todas las categorías hay uno o más entrerrianos formando parte de la Selección Argentina y eso que venimos teniendo poca cantidad de palistas. No es un deporte muy popular, más allá de que somos una provincia rodeada de río. Creo que debería tener un poco más de visibilidad y por sobre todas las cosas, apoyo del Estado, para acompañar a los deportistas. Años anteriores, se sumaba siempre a colaborar la Subsecretaria de Deportes en eventos como estos en los que el deportista tiene que solventarse todos los gastos. Pero este año, no hubo ningún apoyo de su lado y la verdad que te desilusiona bastante. Por suerte, a la hora de recaudar fondos, siempre está la generosidad de la gente haciendo eventos o ventas de todo tipo para llegar a juntar el dinero con mucho esfuerzo.