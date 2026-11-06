El papa León XIV llegó a Uruguay este viernes y de esa manera dio inicio a su gira por Sudamérica. Hacía 38 años que un Pontífice no visitaba el vecino país.

León XIV llegó a Uruguay y dio inicio a su gira por Sudamérica.

El papa León XIV arribó a Uruguay para iniciar su primera gira por Sudamérica, con Montevideo como punto de partida de su recorrido por la región; el Pontífice ya se subió al papamóvil y recorre las calles de la capital uruguaya.

Lo hace en medio de una agenda apretada tras arribar al Aeropuerto Internacional de Carrasco, en una visita histórica que pone fin a 38 años sin la presencia de un papa en territorio uruguayo.

León XIV en Uruguay

La llegada del líder de la Iglesia Católica representa un acontecimiento de relevancia tanto religiosa como diplomática, ya que Uruguay será el primer país de su itinerario latinoamericano.

La visita contempla actividades oficiales con autoridades nacionales y representantes de la sociedad civil, además de encuentros con integrantes de la comunidad católica.

El arribo del Pontífice dio comienzo a una agenda que se desarrollará en distintos puntos de Montevideo. Entre las principales actividades se encuentran la ceremonia de bienvenida en la Plaza Independencia, una reunión con el presidente de la República y una celebración religiosa en la Catedral Metropolitana.

León XIV fue recibido por el presidente de la república, Yamandú Orsi, acompañado por una comitiva política entre lo que se encontraba el canciller Mario Lubetkin, el intendente de Canelones, Francisco Legnani.

A su vez, estuvieron altos representantes de la Iglesia, liderados por el cardenal Daniel Sturla.