Uno Entre Rios | El Mundo | Papa León XIV

León XIV llegó a Uruguay y dio inicio a su gira por Sudamérica

El papa León XIV llegó a Uruguay este viernes y de esa manera dio inicio a su gira por Sudamérica. Hacía 38 años que un Pontífice no visitaba el vecino país.

6 de noviembre 2026 · 19:45hs
León XIV llegó a Uruguay y dio inicio a su gira por Sudamérica.

León XIV llegó a Uruguay y dio inicio a su gira por Sudamérica.

El papa León XIV arribó a Uruguay para iniciar su primera gira por Sudamérica, con Montevideo como punto de partida de su recorrido por la región; el Pontífice ya se subió al papamóvil y recorre las calles de la capital uruguaya.

Lo hace en medio de una agenda apretada tras arribar al Aeropuerto Internacional de Carrasco, en una visita histórica que pone fin a 38 años sin la presencia de un papa en territorio uruguayo.

LEER MÁS: Papa León XIV: inicia la gira Sudamérica y llega a Uruguay, su primer destino

León XIV en Uruguay

La llegada del líder de la Iglesia Católica representa un acontecimiento de relevancia tanto religiosa como diplomática, ya que Uruguay será el primer país de su itinerario latinoamericano.

La visita contempla actividades oficiales con autoridades nacionales y representantes de la sociedad civil, además de encuentros con integrantes de la comunidad católica.

El arribo del Pontífice dio comienzo a una agenda que se desarrollará en distintos puntos de Montevideo. Entre las principales actividades se encuentran la ceremonia de bienvenida en la Plaza Independencia, una reunión con el presidente de la República y una celebración religiosa en la Catedral Metropolitana.

León XIV fue recibido por el presidente de la república, Yamandú Orsi, acompañado por una comitiva política entre lo que se encontraba el canciller Mario Lubetkin, el intendente de Canelones, Francisco Legnani.

A su vez, estuvieron altos representantes de la Iglesia, liderados por el cardenal Daniel Sturla.

Papa León XIV Uruguay Sudamérica
Noticias relacionadas
El Gobierno de Entre Ríos declaró de interés la visita del Papa León XIV a la Argentina

Entre Ríos declaró de interés la visita del Papa León XIV y los agentes pueden disponer de licencia

papa leon xiv: inicia la gira sudamerica y llega este viernes a uruguay, su primer destino

Papa León XIV: inicia la gira Sudamérica y llega este viernes a Uruguay, su primer destino

Julián Benedetti Basone, gerente de Planeamiento de Customer Service de Toyota Argentina, lideró la transformación de dos Hilux con estrictas exigencias del Vaticano. Los detalles

El Papa León XIV usará papamóvil adaptado por ingeniero de Gualeguay

El papa León XIV pidió oraciones antes de su viaje a la Argentina, Uruguay y Perú.

El papa León XIV pidió oraciones antes de su viaje a la Argentina, Uruguay y Perú

Ver comentarios

Lo último

León XIV llegó a Uruguay y dio inicio a su gira por Sudamérica

León XIV llegó a Uruguay y dio inicio a su gira por Sudamérica

Tensión en Paraná: un hombre ingresó a una casa, tomó rehenes y fue reducido por la policía

Tensión en Paraná: un hombre ingresó a una casa, tomó rehenes y fue reducido por la policía

Franco Colapinto con un positivo inicio en el GP de Brasil

Franco Colapinto con un positivo inicio en el GP de Brasil

Ultimo Momento
León XIV llegó a Uruguay y dio inicio a su gira por Sudamérica

León XIV llegó a Uruguay y dio inicio a su gira por Sudamérica

Tensión en Paraná: un hombre ingresó a una casa, tomó rehenes y fue reducido por la policía

Tensión en Paraná: un hombre ingresó a una casa, tomó rehenes y fue reducido por la policía

Franco Colapinto con un positivo inicio en el GP de Brasil

Franco Colapinto con un positivo inicio en el GP de Brasil

Rocamora logró un triunfo aplastante y marcha invicto en la Liga Femenina

Rocamora logró un triunfo aplastante y marcha invicto en la Liga Femenina

Barracas Central le ganó a Racing, que cerró un año para el olvido

Barracas Central le ganó a Racing, que cerró un año para el olvido

Policiales
Tensión en Paraná: un hombre ingresó a una casa, tomó rehenes y fue reducido por la policía

Tensión en Paraná: un hombre ingresó a una casa, tomó rehenes y fue reducido por la policía

Concordia: decomisaron cerca de mil kilos de pescado

Concordia: decomisaron cerca de mil kilos de pescado

Abuso en el Regimiento de Concordia: condena condicional para exteniente

Abuso en el Regimiento de Concordia: condena condicional para exteniente

Inteligencia Artificial en ascenso: cuándo comienza a ser un delito

Inteligencia Artificial en ascenso: cuándo comienza a ser un delito

20 kilos de cocaína en Paso Telégrafo: se complica la situación judicial de los detenidos

20 kilos de cocaína en Paso Telégrafo: se complica la situación judicial de los detenidos

Ovación
Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

La provincia
OSER y el Hospital de la Baxada firman un nuevo convenio

OSER y el Hospital de la Baxada firman un nuevo convenio

Rogelio Frigerio reconoció a Santiago Rinaldi: Este premio te lo entrega el pueblo entrerriano

Rogelio Frigerio reconoció a Santiago Rinaldi: "Este premio te lo entrega el pueblo entrerriano"

Paraná: denuncian maltrato animal en una escuela

Paraná: denuncian maltrato animal en una escuela

La Bancaria advirtió que crece el endeudamiento de los trabajadores del sector

La Bancaria advirtió que crece el endeudamiento de los trabajadores del sector

Victoria es el lugar elegido para el Encuentro Entrerriano de Bandas y Ensambles

Victoria es el lugar elegido para el Encuentro Entrerriano de Bandas y Ensambles

Dejanos tu comentario