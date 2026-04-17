Mariano Werner: "Hoy necesito sumar puntos, ir de menos a más"

Mariano Werner no tuvo su mejor arranque en el torneo y buscará en Concepción del Uruguay sumar fuerte, aunque apuesta a lo que viene.

El Turismo Carretera se apronta a disputar su cuarta fecha de la temporada en el autódromo de Concepción del Uruguay, donde se espera una masiva concurrencia de público porque será la primera carrera del año, tras la incursión por la Patagonia. Mariano Werner no arrancó bien su 2026 con el Ford Mustang de su propia estructura y buscará un buen resultado en la Histórica.

“El comienzo no se dio como pretendo y sé que es un proceso de encontrar el rendimiento. Quiero ser protagonista de todas las carreras para pelear el campeonato y entiendo que eso va a ocurrir a partir de Termas, porque a Concepción no vamos con grandes cambios”, sintetizó Werner, que agregó que no es un circuito de su agrado, donde nunca ganó.

Mariano Werner también apuesta a Termas de Río Hondo

Ya casi con la mira puesta en Termas, el ídolo de Ford mostró su agrado por el circuito de Santiago del Estero, en donde ganó en 2016 y 2017. “Vamos a hacer una prueba que nos va a delinear como estamos. En el test uno planea probar cosas gruesas, y en definitiva, ese va a ser nuestro arrancar”, expresó Mariano.

Con un puesto 12° en Neuquén como mejor resultado, Mariano está 26 en el campeonato con 44 puntos. “Hoy necesito sumar puntos, ir de menos a más en el fin de semana, y soy consciente de que la tengo que pelear y dar lo mejor”, dijo el de Paraná, que terminó calmando las ansías de la hinchada de Ford: “El campeonato se termina de afirmar en la previa de los Playoffs. Hace 14 años que ganó al menos una carrera por año”.

El comienzo de este año refleja la necesidad de mejorar la performance. En las tres primeras presentaciones del calendario, el actual referente de la marca acumuló resultados que lo alejaron de los puestos de punta. Werner culminó 32° en la final de El Calafate. Luego, en Viedma finalizó 26°, mientras que en la reciente fecha en Neuquén mostró una leve mejoría al cruzar la meta en la 12ª colocación.