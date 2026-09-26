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Iñaki Arrías con la pole en el TC Pista Mouras en Rosario

El paranaense Iñaki Arrías fue el más veloz de la tarde en el Juan Manuel Fangio de Rosario. Este domingo largará en punta en la serie única.

26 de septiembre 2026 · 17:18hs
El piloto de Paraná fue el poleman para la primera presentación de la categoría en Rosario.

El piloto de Paraná fue el poleman para la primera presentación de la categoría en Rosario.

El piloto paranaense Iñaki Arrias, con el Ford que le atiende el equipo Candela Competición, logró el mejor tiempo en la tanda única de clasificación que por la 9ª fecha del TC Pista Mouras se completó en la tarde de este sábado en el autódromo Juan Manuel Fangio, de la ciudad de Rosario.

LEER MÁS: Iñaki Arrías va por la cima a Rosario

Iñaki Arrías con el uno en Rosario.

Iñaki Arrías con el uno en Rosario.

Arrias, marcó un tiempo de 1’41”022/1000 y le sacó 539/1000 al piloto Bautista Roqueta que tripula un Dodge del Canning Motorsport, tercero se ubicó Ignacio Lovich a 619/1000, cuarto, Ignacio Quintana a 694/1000 y quinto Dante Rubiera Heinze, a 1”423/1000.

El piloto de Paraná está un punto abajo en el certamen de TC Pista Mouras.

Iñaki Arrías va por la cima a Rosario

El piloto argentino fue el responsable de la carambola en el reinicio de la carrera en Bakú.

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Con este resultado, el piloto de Paraná estará largando este domingo desde el mejor lugar de la grilla en la serie única que se disputará a 8 vueltas a partir de las 10.40 con los pilotos Iñaki Arrias y Bautista Roqueta en la primera fila.

Iñaki Arrías TC Pista Mouras Rosario
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