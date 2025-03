Mariano Werner descartó participar en el Turismo Carretera 2000.

Mariano Werner fue consultado sobre si estará integrando la lista de pilotos del TC 2000 e indicó que momentáneamente no será uno de sus participantes.

El piloto paranaense Mariano Werner descartó competir en otra categoría, además del Turismo Carretera y TC Pick Up que por ahora lo tienen como protagonista en 2025. En ese sentido, el entrerriano fijó prioridades antes de emprender viaje al autódromo Provincia Parque del Neuquén, escenario de la tercera fecha del campeonato de TC.

Consultado el entrerriano sobre si estará integrando la lista de pilotos del flamante Turismo Carretera 2000 que iniciará su certamen en la pista neuquina, indicó que momentáneamente no será uno de sus participantes.

"He recibido la invitación, pero por ahora solo haré TC. No soy solo piloto, el tiempo que tengo que dedicarle al auto no es el mismo de aquellos que solo manejan", aseguró Werner.

Si bien empezó el año en el autódromo Ciudad de Paraná con un Focus de Saturni Racing del Turismo Nacional en la Clase 3, esa categoría tampoco por el momento es prioritaria, pero aclaró: "Veremos. No digo ni que sí ni que no".