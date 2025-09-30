Uno Entre Rios | Ovación | Marcos Kremer

El entrerriano Marcos Kremer fue elegido entre los 100 mejores rugbiers del mundo

Marcos Kremer, figura del Clermont y de Los Pumas, fue elegido entre los 100 mejores jugadores del mundo por el sitio especializado FloRugby.

30 de septiembre 2025 · 15:02hs
Foto: Gentileza/Prensa UAR

El entrerriano Marcos Kremer ha sido incluido en la prestigiosa lista de los 100 mejores jugadores de rugby del mundo en 2025, elaborada por el sitio especializado FloRugby, que destaca a los atletas de mayor rendimiento en el circuito internacional actual.

Kremer, actual jugador del ASM Clermont Auvergne en el Top 14 francés y pieza clave del seleccionado argentino Los Pumas, comparte la nómina con gigantes del rugby mundial como Ardie Savea, quien encabeza el ranking, el francés Antoine Dupont y el sudafricano Pieter-Steph du Toit.

Marcos Kremer, entre los 100 mejores jugadores de rugby del mundo según FloRugby

La lista, liderada por el neozelandés Savea (figura de Moana Pasifika y elegido Jugador del Año 2023), incluye a jugadores de 12 países y más de 30 clubes de ambos hemisferios. En este contexto, la presencia de Kremer no solo resalta el talento argentino en el plano internacional, sino también la vigencia del concordiense en la élite del rugby mundial.

A sus 28 años, el concordiense Kremer se ha consolidado como uno de los forwards más consistentes y físicos del rugby moderno. Su potencia, agresividad defensiva y versatilidad (puede jugar tanto como tercera línea como segunda) lo convierten en un nombre indispensable tanto para su club como para el seleccionado nacional.

El listado fue confeccionado por el equipo editorial de FloRugby, bajo la dirección de Philip Bendon, y considera el impacto de los jugadores en competencias como el Rugby Championship, el Seis Naciones, la EPCR Champions Cup y el British & Irish Lions Tour. La mayoría de los jugadores ya vienen destacándose en estas competencias, que están en plena disputa o recientemente concluidas.

La inclusión de Kremer refleja también el buen momento del rugby argentino en el plano internacional. Junto a él, también figuran Tomás Albornoz, Juan Cruz Mallía, Santiago Chocobares, Julián Montoya y Santiago Carreras, confirmando la consolidación de una generación que viene dejando huella en las principales ligas del mundo.

Ranking completo

  • Ardie Savea | Moana Pasifika | Nueva Zelanda
  • Antonio Dupont | Estadio de Toulouse | Francia
  • Pieter-Steph du Toit | Toyota Verblitz | Sudáfrica
  • Dan Sheehan | Rugby de Leinster | Irlanda
  • Cheslin Kolbe | Sungoliat de Tokio | Sudáfrica
  • Jordie Barrett | Huracanes | Nueva Zelanda
  • Damián Peñaud | Unión Burdeos Bègles | Francia
  • Caelan Doris | Leinster Rugby | Irlanda
  • Will Jordan | Crusaders | Nueva Zelanda
  • Eben Etzebeth | Tiburones de Hollywoodbets | Sudáfrica
  • Tadhg Beirne | Münster Rugby | Irlanda
  • Luis Bielle-Biarrey | Unión Burdeos Bègles | Francia
  • Sione Tuipulotu | Guerreros de Glasgow | Escocia
  • Maro Itoje | sarracenos | Inglaterra
  • Ox Nché | Hollywoodbets Sharks | Sudáfrica
  • Finn Russell | Rugby de Bath | Escocia
  • Tommaso Menoncello | Benetton | Italia
  • Josh van der Flier | Rugby de Leinster | Irlanda
  • Jesse Kriel | Canon Eagles | Sudáfrica
  • Tom Curry | Venta Sharks | Inglaterra
  • Tomás Ramos | Estadio de Toulouse | Francia
  • Scott Barrett | Crusaders | Nueva Zelanda
  • Damian Willemse | DHL Stormers | Sudáfrica
  • Juan Cruz Mallía | Estadio de Toulouse | Argentina
  • José Sua'ali'i | Waratahs | Australia
  • Damián de Allende | Caballeros Salvajes de Saitama | Sudáfrica
  • James Lowe | Leinster Rugby | Irlanda
  • Wallace Sititi | Jefes | Nueva Zelanda
  • Jamison Gibson-Park | Leinster Rugby | Irlanda
  • Peato Mauvaka | Estadio de Toulouse | Francia
  • Blair Kinghorn | Estadio Toulousain | Escocia
  • Handré Pollard | Leicester Tigers | Sudáfrica
  • Damian McKenzie | Chiefs | Nueva Zelanda
  • RG Snyman | Rugby de Leinster | Sudáfrica
  • Siya Kolisi | Hollywoodbets Sharks | Sudáfrica
  • Tyrel Lomax | Huracanes | Nueva Zelanda
  • Hugo Keenan | Leinster Rugby | Irlanda
  • Kwagga Smith | Shizuoka Blue Revs | Sudáfrica
  • Grégory Alldritt | Estadio Rochelais | Francia
  • Sacha Feinberg-Mngomezulu | DHL Stormers | Sudáfrica
  • Bundee Aki | Rugby de Connacht | Irlanda
  • Romain Ntamack | Estadio de Toulouse | Francia
  • Jack Conan | Leinster Rugby | Irlanda
  • Kurt-Lee Arendse | Vodacom Bulls | Sudáfrica
  • Will Skelton | Estadio Rochelais | Australia
  • Malcolm Marx | Kubota Spears | Sudáfrica
  • Garry Ringrose | Rugby de Leinster | Irlanda
  • Ellis Genge | Osos de Bristol | Inglaterra
  • Ange Capuozzo | Estadio Toulousain | Italia
  • Tommy Freeman | Northampton Saints | Inglaterra
  • Cam Roigard | Huracanes | Nueva Zelanda
  • Tomás Albornoz | Benetton | Argentina
  • Fraser McReight | Queensland Reds | Australia
  • Matthieu Jalibert | Unión Burdeos Bègles | Francia
  • Andrew Porter | Leinster Rugby | Irlanda
  • Huw Jones | Guerreros de Glasgow | Escocia
  • François Cros | Estadio de Toulouse | Francia
  • Marcos Kremer | ASM Clermont | Argentina
  • Jac Morgan | Águilas pescadoras | Gales
  • Juan Ignacio Brex | Benetton | Italia
  • Tomos Williams | Gloucester Rugby | Gales
  • Ben Tameifuna | Unión Burdeos Bègles | Tonga
  • Grant Williams | Hollywoodbets Sharks | Sudáfrica
  • Angus Bell | Waratahs | Australia
  • Tamaiti Williams | Cruzados | Nueva Zelanda
  • Alex Mitchell | Northampton Saints | Inglaterra
  • Yoram Moefana | Unión Burdeos Bègles | Francia
  • Beauden Barrett | Auckland Blues | Nueva Zelanda
  • James Ryan | Leinster Rugby | Irlanda
  • Franco Mostert | Honda Heat | Sudáfrica
  • Tadhg Furlong | Leinster Rugby | Irlanda
  • Len Ikitau | Brumbies | Australia
  • Thomas Du Toit | Rugby de Bath | Sudáfrica
  • Tupou Vaa'i | Jefes | Nueva Zelanda
  • Pablo Matera | Mie Honda Calor | Argentina
  • Mark Tele'a | Auckland Blues | Nueva Zelanda
  • Ollie Chessum | Leicester Tigers | Inglaterra
  • Zander Fagerson | Guerreros de Glasgow | Escocia
  • Mack Hansen | Connacht Rugby | Irlanda
  • Santiago Chocobares | Estadio de Toulouse | Argentina
  • Darcy Graham | Rugby de Edimburgo | Escocia
  • Roberto Valetini | Brumbies | Australia
  • Cameron Hanekom | Toros de Vodacom | Sudáfrica
  • Flamento de Thibaud | Estadio de Toulouse | Francia
  • Tom Wright | Brumbies | Australia
  • Ben Earl | Sarracenos | Inglaterra
  • Marcus Smith | Arlequines | Inglaterra
  • Duhan van der Merwe | Rugby de Edimburgo | Escocia
  • Sevu Reece | Crusaders | Nueva Zelanda
  • Julián Montoya | Pau | Argentina
  • Fin Smith | Northampton Saints | Inglaterra
  • Pablo Boudehent | Estadio Rochelais | Francia
  • Caleb Clarke | Auckland Blues | Nueva Zelanda
  • Joe McCarthy | Leinster Rugby | Irlanda
  • Maxime Lucu | Unión Burdeos Bègles | Francia
  • Will Stuart | Rugby de Bath | Inglaterra
  • Santiago Carreras | Rugby de baño | Argentina
  • André Esterhuizen | Tiburones de Hollywoodbets | Sudáfrica
  • Cirilo Baille | Estadio de Toulouse | Francia
  • Henry Pollock | Northampton Saints | Inglaterra
Marcos Kremer Los Pumas Rugby
