El entrerriano Marcos Kremer fue elegido entre los 100 mejores rugbiers del mundo.

Marcos Kremer, figura del Clermont y de Los Pumas, fue elegido entre los 100 mejores jugadores del mundo por el sitio especializado FloRugby.

El entrerriano Marcos Kremer ha sido incluido en la prestigiosa lista de los 100 mejores jugadores de rugby del mundo en 2025, elaborada por el sitio especializado FloRugby, que destaca a los atletas de mayor rendimiento en el circuito internacional actual.

Kremer, actual jugador del ASM Clermont Auvergne en el Top 14 francés y pieza clave del seleccionado argentino Los Pumas, comparte la nómina con gigantes del rugby mundial como Ardie Savea, quien encabeza el ranking, el francés Antoine Dupont y el sudafricano Pieter-Steph du Toit.

Marcos Kremer, entre los 100 mejores jugadores de rugby del mundo según FloRugby

La lista, liderada por el neozelandés Savea (figura de Moana Pasifika y elegido Jugador del Año 2023), incluye a jugadores de 12 países y más de 30 clubes de ambos hemisferios. En este contexto, la presencia de Kremer no solo resalta el talento argentino en el plano internacional, sino también la vigencia del concordiense en la élite del rugby mundial.

A sus 28 años, el concordiense Kremer se ha consolidado como uno de los forwards más consistentes y físicos del rugby moderno. Su potencia, agresividad defensiva y versatilidad (puede jugar tanto como tercera línea como segunda) lo convierten en un nombre indispensable tanto para su club como para el seleccionado nacional.

El listado fue confeccionado por el equipo editorial de FloRugby, bajo la dirección de Philip Bendon, y considera el impacto de los jugadores en competencias como el Rugby Championship, el Seis Naciones, la EPCR Champions Cup y el British & Irish Lions Tour. La mayoría de los jugadores ya vienen destacándose en estas competencias, que están en plena disputa o recientemente concluidas.

La inclusión de Kremer refleja también el buen momento del rugby argentino en el plano internacional. Junto a él, también figuran Tomás Albornoz, Juan Cruz Mallía, Santiago Chocobares, Julián Montoya y Santiago Carreras, confirmando la consolidación de una generación que viene dejando huella en las principales ligas del mundo.

Ranking completo